Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, gıda zehirlenmesi  teşhisiyle iki futbolcunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
 
Açıklamada, öğle saatlerinde kaleci Remy Riou ve Nsakala'nın gıda  zehirlenmesi geçirdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi.
 
"Futbolcularımız Remy Riou ve Fabrice Nsakala, bugün yedikleri bir  yemekten dolayı gıda zehirlenmesi geçirerek hastaneye kaldırıldı.  Futbolcularımızın tedavisi Alanya Anadolu Hastanesi'nde devam ediyor. Geceyi  hastanede geçirecek futbolcularımızın yarınki Beşiktaş maçında forma giyme  ihtimalleri düşük."