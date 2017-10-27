Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, gıda zehirlenmesi teşhisiyle iki futbolcunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Açıklamada, öğle saatlerinde kaleci Remy Riou ve Nsakala'nın gıda zehirlenmesi geçirdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi.
"Futbolcularımız Remy Riou ve Fabrice Nsakala, bugün yedikleri bir yemekten dolayı gıda zehirlenmesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Futbolcularımızın tedavisi Alanya Anadolu Hastanesi'nde devam ediyor. Geceyi hastanede geçirecek futbolcularımızın yarınki Beşiktaş maçında forma giyme ihtimalleri düşük."
Beşiktaş maçı öncesi Alanyaspor'a şok
27.10.2017 - 21:42 | Son Güncelleme: 27.10.2017 - 21:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aytemiz Alanyaspor'da Fabrice Nsakala ile kaleci Remy Riou, gıda zehirlenmesi gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, gıda zehirlenmesi teşhisiyle iki futbolcunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Etiketler : Aytemiz Alanyaspor,Fabrice Nsakala,Remy Riou,
514902 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/514902.aspx
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Takım
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P.
1
Galatasaray
9
7
2
0
20
6
14
23
2
Göztepe
9
5
2
2
20
15
5
17
3
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
4
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
5
Başakşehir
9
5
2
2
14
12
2
17
6
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
7
Beşiktaş
9
4
3
2
14
10
4
15
8
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
9
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
11
Malatyaspor
9
3
2
4
15
17
-2
11
12
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
13
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
14
Kasımpaşa
9
2
2
5
13
18
-5
8
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
9
2
2
5
12
20
-8
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
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7
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28.10.2017
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28.10.2017
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29.10.2017
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Atiker Konyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
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29.10.2017
Bursaspor - Antalyaspor
29.10.2017
Trabzonspor - Galatasaray
30.10.2017
Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
5
Elazığspor
9
4
3
2
15
12
3
15
6
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
7
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
8
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
9
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
10
Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
11
Balıkesirspor
9
4
3
2
19
15
4
12
12
Erzurumspor
9
2
3
4
8
13
-5
9
13
Gazişehir G.Ant
9
1
5
3
7
6
1
8
14
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
15
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
16
Eskişehirspor
9
2
4
3
16
18
-2
7
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
12
14
-2
7
18
Gaziantepspor
10
1
2
7
4
20
-16
2