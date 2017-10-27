Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya Beşiktaşlılar Derneği'nin balosunda konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında Volkan Babacan'ın kafasına yabancı madde geldiğinde "Herkese değil, kişiye ceza verilsin" dediklerini belirten Fikret Orman, sözlerine şöyle devam etti:

"Şenol hoca 'Allah belanı versin' dedi, 1 maç ceza aldı. Bir başka kulübün hocası aynı şeyi söyledi, para cezası aldı. Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçındaki olaylardan dolayı saha kapatma aldı. Galatasaray - Fenerbahçe maçında hakem yaralandı, sadece bloke geldi. Bize o dönem niye saha kapatma verdiniz? Doğru kararlar verilmesi lazım. Biz ilk günden bu yana futbolu güzelleştirmekten yanayız. Benim oyuncularım savcılığa çağrılıyor. Benim oyuncularım adam mı vurdu? Saha içerisine olan olaylardan dolayı savcılığa çağrılıyor. Hep beraber hukukun arkasındayız ancak, bu ülkede stat içerisinde oyuncular gazeteci dövüyor, başkan başkana yumruk atıyor. Son maçta hakemin kafasına yabancı madde geliyor. Ama bizim oyuncumuz, akreditasyon kartı yok diye savcılığa gidiyor. Bunlar adam mı vurdu, sokakta trafik kazası mı geçirdiler? 26 Eylül'de Talisca'ya ceza geldi. 26 Eylül'den sonra bu çocuk Porto'ya, Monaco'ya gitmiş. Bu ülkeyi temsil etmiş. Polis zoruyla getirmek nasıl bir şey? Beşiktaş, deneme tahtası olarak kullanılacak bir kulüp değildir. Bu gibi olaylar ülkemize karar veriyor. FETÖ olayları tahmin ediyorum hala bitmedi."

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLACAK"



Beşiktaş'ın Türkiye'yi temsil eden bir kurum olduğunu belirten Orman, "Burası Türkiye'yi temsil eden bir kurumdur. Beşiktaşlılar merak etmesin. Beşiktaş Yönetim Kurulu buradadır. Beşiktaş camiası birbirine kenetlenmiş vaziyettedir. Bu kulüp, Türkiye'nin medarı iftiharı. UEFA'ya sorun en iyi yönetilen kulüp kimdir diye, Beşiktaş derler. Herkes Beşiktaş'ı konuşuyor. Gelecek hafta tüm gazeteciler buraya maçımızı izlemeye gelecek. Taraftarlarımız sakin olsunlar, maçlarına gelsinler. Taraftarlar ayrıca basketbol takımını da desteklesinler, Ufuk Sarıca ve ekibine sahip çıksınlar. Bütün bu zorluklara karşı, çıkıp topumuzu oynayacağız, özeleştirimizi yapacağız, hatalarımızı değerlendireceğiz. Taraftarlar hiç merak etmesinler, Beşiktaş her zaman büyüklüğünü sahada gösterecektir. Beşiktaş şampiyon olacak, hiç merak etmesinler. Yeter ki eşit ve adil bir ortam olsun" dedi.

Fikret Orman bir soru üzerine ise, "FETÖ'nün şu anda takımlara etki ettiğini düşünmüyorum. Kulüpler Birliği Başkanı ve TFF Başkanlarını tanıyorum, öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.