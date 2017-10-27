Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Euroleague'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Anadolu Efes'in kötü gidişatı devam ediyor. 4. haftada ligin favorilerinden CSKA Moskova'yı konuk eden Lacivert-Beyazlılar, büyük bölümünü geride götürdüğü karşılaşmadan 80-98 mağlup ayrıldı ve dördüncü maçında da galibiyetle tanışamadı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye iki takım da hücumda yüksek yüzdeyle başladı. CSKA Moskova, Sergio Rodriguez’in yönlendirdiği akıcı hücumlarla ilk 6 dakikayı 22-17 üstünlükle geçti. Bu bölümde hücum ribaundlarıyla ekstra şut şansları yakalayan Anadolu Efes, Rick Ledo ve Krunoslav Simon skorer oyunuyla rakibine tutundu ve ilk çeyrek 27-26 CSKA Moskova üstünlüğüyle bitti.

Konuk ekip ikinci çeyreğe hızlı başladı. Fransız guard Leo Westermann birebir oyunlarından sayılar üreten CSKA Moskova, savunmada boyalı alanı tutmaya başlayınca devrenin bitimine 4 dakika kala fark ilk kez çift hanelere çıktı (34-44). Eski Darüşşafakalı Will Clyburn’ın skorer oyunuyla farkın kapanmasına izin vermeyen CSKA, Krunoslav Simon’ın 16 sayı üretmesine rağmen ilk yarıyı 54-43 önde kapattı.

Rus ekibi ikinci yarıya hızlı başladı. Bir başka yıldız guardı Nando de Colo’nun direksiyona geçmesiyle sayılar bulan CSKA, Othello Hunter ile pota altında hakimiyeti ele alınca çeyreğin bitimine 6 dakika kala fark 17’ye kadar çıktı. Bu bölümde Justin Doellman ile sayılar bulan temsilcimiz son çeyreğe 73-60 geride girdi.

Son 10 dakikaya erken şut tercihleriyle başlayan Anadolu Efes; Josh Adams ve Krunoslav Simon'un skorer oyunuyla rakibine yaklaşmaya çalıştı ama Will Clyburn'ün penetrelerine çare bulunamayınca bitime 4 dakika kala fark yeniden 16 sayıya kadar çıktı. Kalan sürede yaptığı dengesiz hücumlarla CSKA Moskova'nın hızlı hücumlarına davetiye çıkaran Anadolu Efes parkeden 80-98 mağlup ayrıldı.

Gecenin en skorer ismi Anadolu Efes'ten Krunoslav Simon oldu. Hırvat oyuncunun 23 sayı, 5 ribaund ve 4 asistlik perofrmansı yenilgiye engel olmazken, CSKA Moskova'da maçın adamı seçilen Nando de Colo 18 sayı, 5 asist ve 1 ribaundla oynadı.

Anadolu Efes, Euroleauge'in 5. haftasında Unicaja Malaga'yı konuk edecek.

Anadolu Efes: 80 - CSKA Moskova: 98

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Perez Perez (İspanya), Mario Majkic (Slovenya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)

Anadolu Efes: McCollum, Ledo 9, Simon 23, Stimac 7, Dunston 14, Adams 17, Doellman 8, Motum 2, Doğuş Balbay

CSKA Moskova: Rodriguez 14, Higgins 5, Hines 2, Kurbanov 6, Antonov 5, Hunter 13, Clyburn 20, De Colo 18, Westermann 6, Khryapa 7, Vorontsevich 2

1. Periyot: 26-27

Devre: 43-54

3. Periyot: 60-73