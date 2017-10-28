Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alex, "Galatasaray veya Beşiktaş forması giymeyi hiç düşünmedim. Türkiye'de benim hikayem Fenerbahçe'dir. Kızım Türkiye'de doğdu. Büyük kızım ise 3 aylıkken Türkiye'ye geldi. 20 yıl futbol oynadım. Bunun 8.5 yılında Fenerbahçe forması giydim. Kötü bir anı hatırlamıyorum" dedi.

YANLIŞ TERCÜME!

Brezilyalı oyuncu, "Ali Koç başkan olursa kulüpte liderlik ya da yöneticilik düşünür müsün?" sorusuna, "Başkanlık yarışında hiç kimseyi desteklemem. Kim kazanacak? Benim için küçük bir mesele" yanıtını verirken, "Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe'ye gelmem" şeklinde tercüme edilen sözleri içinse, "Yanlış tercüme yapmışlar" dedi.