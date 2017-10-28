Anadolu Efes’in Avrupa arenasındaki kötü gidişi devam ediyor. THY Euroleague 4. Hafta maçında sahasında CSKA Moskova’yı misafir eden temsilcimiz, salondan 18 sayı farkla mağlup ayrılmaktan kurtulamadı: 80-98. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla Euroleague’deki 4. maçında da sahadan mağlubiyetle ayrılmış oldu. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadelenin ilk 4 dakikasını temsilcimiz 12-11 önde geçse de bu periyot CSKA’nın 27-26’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü iyice eline alan Rus ekibi, Efes’in hücumda zorlama atış ve birebirlere kalmasıyla farkı açmaya başladı. CSKA 4. dakikanın sonunda skoru 44-34’e getirerek farkı çift hanelere getirdi. Savunmada da direnç gösteremeyen Efes devrede soyunma odasına 54-43 geride girdi.
> Simon yetmedi
Üçüncü çeyreğe de iyi başlayamayan Anadolu Efes, hücumda basit hatalar ve top kayıpları yapmasıyla farkın daha da açılmasına engel olamadı. Hücumda akıcılığını sürdüren CSKA Moskova, bitime 3 dakika kala skoru 73-56’ya getirdi. Son çeyreğe girilirken de fark 13’tü: 73-60. Temsilcimiz son çeyrekte Simon’un gayretleriyle farkı eritmeye çalışsa da, savunmada istenen sertliğe ulaşılamamasının neticesinde ilk 5 dakikayı 84-72 geride kapattı. Kalan sürede varlık gösteremeyen lacivert-beyazlılar maçtan 80-98’lik skorla mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes 4'e 0 çekti
Lacivert-beyazlılar CSKA Moskova’ya İstanbul’da farklı yenildi ve mağlubiyet serisini devam ettirdi
Anadolu Efes’in Avrupa arenasındaki kötü gidişi devam ediyor. THY Euroleague 4. Hafta maçında sahasında CSKA Moskova’yı misafir eden temsilcimiz, salondan 18 sayı farkla mağlup ayrılmaktan kurtulamadı: 80-98. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla Euroleague’deki 4. maçında da sahadan mağlubiyetle ayrılmış oldu. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadelenin ilk 4 dakikasını temsilcimiz 12-11 önde geçse de bu periyot CSKA’nın 27-26’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü iyice eline alan Rus ekibi, Efes’in hücumda zorlama atış ve birebirlere kalmasıyla farkı açmaya başladı. CSKA 4. dakikanın sonunda skoru 44-34’e getirerek farkı çift hanelere getirdi. Savunmada da direnç gösteremeyen Efes devrede soyunma odasına 54-43 geride girdi.
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