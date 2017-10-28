Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes’in Avrupa arenasındaki kötü gidişi devam ediyor. THY Euroleague 4. Hafta maçında sahasında CSKA Moskova’yı misafir eden temsilcimiz, salondan 18 sayı farkla mağlup ayrılmaktan kurtulamadı: 80-98. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla Euroleague’deki 4. maçında da sahadan mağlubiyetle ayrılmış oldu. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadelenin ilk 4 dakikasını temsilcimiz 12-11 önde geçse de bu periyot CSKA’nın 27-26’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü iyice eline alan Rus ekibi, Efes’in hücumda zorlama atış ve birebirlere kalmasıyla farkı açmaya başladı. CSKA 4. dakikanın sonunda skoru 44-34’e getirerek farkı çift hanelere getirdi. Savunmada da direnç gösteremeyen Efes devrede soyunma odasına 54-43 geride girdi.

> Simon yetmedi

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayamayan Anadolu Efes, hücumda basit hatalar ve top kayıpları yapmasıyla farkın daha da açılmasına engel olamadı. Hücumda akıcılığını sürdüren CSKA Moskova, bitime 3 dakika kala skoru 73-56’ya getirdi. Son çeyreğe girilirken de fark 13’tü: 73-60. Temsilcimiz son çeyrekte Simon’un gayretleriyle farkı eritmeye çalışsa da, savunmada istenen sertliğe ulaşılamamasının neticesinde ilk 5 dakikayı 84-72 geride kapattı. Kalan sürede varlık gösteremeyen lacivert-beyazlılar maçtan 80-98’lik skorla mağlup ayrıldı.