Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Galatasaray maçıyla kötü gidişi durdurmak istiyor. Ersun Yanal’ın yerine göreve gelen Rıza Çalımbay, kupada oynanan son oynanan Çorumspor maçı haricinde ligdeki hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan takımın savunma kurgusu üzerinde duruyor. Tecrübeli hoca yediği 22 golle alarm veren savunmaya çekidüzen vermeye çalışıyor. Ligde alınan kötü sonuçların en büyük sebebinin savunma zaafı olduğunu vurgulayan Çalımbay, “Takımın geçmiş maçlarını da inceledim. Öne geçilen maçlarda işler yolunda gidiyor gibi görünürken bile takım gol yiyor. Bu yüzden takım olarak önceliğimiz savunma güvenliği üzerine olmalı” uyarısında bulundu.

> Kurgu değişiyor

Galatasaray’ın ligin en çok gol atan takımı olduğunun altını çizen Çalımbay, “Özellikle Gomis’e karşı çok dikkatli olmalıyız. Bu oyuncuyu durdurabilirsek rakibin hücum etkinliğini de en aza indiririz” uyarısında bulundu. Çalımbay, takımın savunma kurgusu üzerinde de birtakım değişikler yapacağının sinyallerini verdi. Taktik çalışmada dörtlü savunmada Pereira, Uğur, Durica ve Mustafa Akbaş, önlerinde ise Okay ve Onazi ikilisi denendi. Çalımbay, çalışmada zaman zaman oyunu durdurarak ikazlarda bulundu ve oyuncularından saha içinde sürekli birbirleriyle yardımlaşmalarını istedi.