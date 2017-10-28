Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın başarılı orta sahası Fernando Reges yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Takımın çok iyi durumda olduğunu söyleyen Brezilyalı, “Zor bir döneme girdik ama buna hazırlıklıyız. Yapmamız gereken bu zamana kadar oynadığımız oyunu bundan sonraya da taşıyabilmek” dedi. Fernando, G.Saray’ın bu sezon yeni oyunculardan kurulmasına rağmen başarının çabuk gelmesini mütevazılığa bağladı. Fernando, “Yeni kurulan takımlarda ilk başta sıkıntılar olabilir. Biz de böyle olmadı. Bunda herkesin çok çalışma isteği ve mütevazı olması önemliydi. Takımdaki herkes hocanın dediklerini yapmak için elinden geldiğince çalışıyor. Tudor çok iyi bir teknik adam. Hem taktiksel anlamda hem çalışma anlamında mükemmel bir hoca” diye konuştu.

> Adapte olamadık

Geçen hafta oynanan derbiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Fernando, “Zaten bu derbiyi oynamadan da bilgi sahibiydik Birçok şey duyduk etraftan. Gördüğümüz atmosfer de duyduklarımızla birebir uyuşuyordu. Mükemmel bir atmosfer vardı. Biz de tabii ki kazanmak istiyorduk taraftarları mutlu etmek istiyorduk ama bunu başaramadık. Ama kötü oynadığımızı da söyleyemem. Bir hafta boyunca belli bir sistemle çalıştık ve o sistemle oynamaya başladık. Bence iyi de başladık. Oyunu domine ediyorduk, kontrol bizdeydi ama ne yazık ki sonra Serdar’ın sakatlığı geldi ve sistem değişti. Tam oyuna yeniden ağırlığımızı koyarken bu defa Belhanda kırmızı kart gördü. 10 kişi kalınca dengeler değişti” ifadelerini kullandı.

> Trabzon’a hazırız

Galatasaray’ın orta sahası Fernando Reges, zorlu Trabzon deplasmanın hazırlıklı olduklarını söyledi. Brezilyalı, “Aramızda konuştuklarımız, bana söylenenler Trabzon deplasmanın ne kadar zor geçtiği yönünde. Biz takım olarak buna hazırlıklıyız. 3 puanla dönmek istiyoruz” dedi. Brezilaylı yıldızın diğer sözleri ise şöyle: Maicon ile oynamanın saha içinde çok büyük avantajı oluyor. Ayaklarına çok hâkim oyun kurulumunda inanılmaz bizi rahatlatıyor. Kafa toplarında da çok etkili. Umarım gollerinin devamı gelir... Ndiaye gibi bir futbolcuyla beraber oynadığım için kendimi şanslı olarak nitelendiriyorum. Hem ligi iyi tanıyor hem de çok mücadele ediyor... Tam bir aile babasıyım. Zamanımın büyük bölümünü ailemle geçiriyorum, diğer taraftan Türkçe öğreniyorum.