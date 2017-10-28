Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aç Kartal, Akdeniz semalarında 3 puan avında... Hem de ligde 4 maçtır galibiyete hasret olarak. Son iki sezonda şampiyon olmasının ardından bu sezon istediği sonuçları alamayan, biraz güç ve enerjisini Şampiyonlar Ligi’ne vermiş görünen Beşiktaş bu algıyı kırmak için sahada. Liderin 8 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar kötü gidişe son verip camia üzerindeki olumsuzlukları silme düşüncesinde. En büyük görev ve sorumluluk da teknik direktör Şenol Güneş’in üzerinde. Saha içinden çok saha dışı konuların gündeme geldiği Kartal’da Güneş oyuncularından saha içinde kalıp işlerini doğru yapmalarını ve daha önceki maçlarda olduğu gibi keyif veren futbolla 3 puanı almalarını istiyor.



Taktik değişmiyor

Ligdeki son 4 maçında 10 puan yitiren siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanya maçını kaostan çıkış mücadelesi olarak görüyor ve yeni beyaz bir sayfa açmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz sezonlarda elde ettikleri başarıları hatırlatarak “Ligin ilk yarısında yeteri kadar puan yitirdik ve kredimizi tükettik. Artık kaybetme lüksümüz kalmadı” diyor. Kaptanlar Oğuzhan Özyakup ve Tolga Zengin’in de oyuncularla ekstra görüşmeler yapıp camianın beklentisini anlattığı ifade ediliyor. Taktik plan olarak da Şenol Güneş’in her zamanki gibi ofansif ağırlıklı, savunma güvenliğini daha bir ön planda tutan, oyunları kanada yayan bir anlayışla sahada olması bekleniyor.

Avrupa’da coşuyor ligde ise susuyor!

Siyah-beyazlıların en güçlü tarafı kuşkusuz orta alandan başlayan hücum bölgesi. Kartal iki farklı görüntü içinde. Şampiyonlar Ligi’nin aksine lig maçlarında oldukça etkisiz bir tablo var. Şampiyonlar Liginde 3 maçta 7 gol atan Beşiktaş ligte 9 maçta 14 golde kaldı. Talisca’nın ve Oğuzhan’ın formsuzluğu yeni transferler Negredo ve Lens’in bekleneni verememesi Beşiktaş’ı ligde yolda bıraktı. Şampiyonlar Ligi ve millî maçlarda neredeyse her maçta gol atan Cenk Tosun’un ligte 3 golde kalması da bu istatistiklerde dikkat çekici önemli detay. Ayrıca Kartal kalesini de gole kapatamıyor. Siyah-beyazlılar 9 maçta 10 golü kalesinde gördü.