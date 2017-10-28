Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta isyan var. Hem de çok güçlü bir isyan! Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman, dün Alanya Beşiktaşlılar Derneği’nin balosunda yaptığı açıklamalarla Federasyonu, Tahkim Kurulunu ve diğer kulüpleri bombardımana tuttu. Caner Erkin’e verilen 6 maçlık cezanın abartı olduğunu söyleyen Orman, “Caner özür diledi. Kendisi milli bir oyuncu. Caner, Beşiktaş’tan önce birçok kulüpte oynadı. O kulüplerde kendisine böyle cezalar verilmiyordu. Caner’i milli maçlara çağıracaklar, madem cezalı çağırmayın. Sizin amacınız Beşiktaş’a ceza vermek” dedi. Beşiktaş’ın TFF tarafından kollandığı iddialarına sert çıkan Fikret Orman, “Sarı karttan, kırmızı karttan gözümüzü açamıyoruz. Disiplin Kurulu da, Tahkim Kurulu da kamuoyu tepkisine göre ceza vermesinler. Hukuk kurallarına göre versinler. Herkes ‘Beşiktaş kollanıyor’ diyor. Ne kollanması? Gidin UEFA’ya sorun, Türkiye’nin en düzgün kulübü hangisi diye, ‘Beşiktaş’ diyeceklerdir” diyerek tepkisini dile getirdi.

> FETÖ devam ediyor!

Beşiktaş’a cezalar konusunda farklı davranıldığını savunan siyah-beyazlıların başkanı, “Benim oyuncularım akreditasyonu yok diye savcılıkta ifade veriyor. Ne yaptı bu çocuklar? Adam mı vurmuşlar? Bu ülkede bir başkan başka bir başkanı dövüyor. Gazeteciler dövülüyor. Bunlarla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Kamuoyunun tepkisine göre ceza verilecekse, biz bu işleri köpürtmesini çok iyi biliriz. Beşiktaş, deneme tahtası olarak kullanılacak bir kulüp değildir! Efendi Beşiktaş diyorsak, uysal koyunuz demek değil. Sezon başı gelir, görüntü üzerinden karar vereceğiz derseniz, verebilirsiniz. Maç oynanıyor, ‘Biz böyle bir karar vereceğiz’ diyorsunuz. Oyun oynarken kural değişmez. Bunu TFF Başkanı söyledi. FETÖ olaylarının hâlâ devam ettiğini düşünüyorum. Beşiktaş kulübü üzerinde böyle şeylerin yapılmasını hayretle karşılıyorum. Beşiktaş şampiyon olacak, hiç merak etmesinler” sözlerini kullandı.

Hakkımızı arayacağız

Bir maç kart, 6 maç da sportmenliğe aykırı hareketten ceza alan Caner Erkin toplam 7 karşılaşma takımından uzak kalacak. Beşiktaş yönetimi, ağır fatura için harekete geçti ve Tahkim Kuruluna itiraz etme kararı aldı. Siyah-beyazlılar, bu kuralın ve kararın diğer maçlarda uygulanıp uygulanmayacağı konusunda ise “Takipçisiyiz” mesajını yolladı. Beşiktaş camiasının ortak görüşü her maçta benzer eylem ve olayların olduğu ve bunların nasıl tespit edilip herkese ceza verilip verilmeyeceği endişesi.

Artık görüntü ile ceza verilebilecek

Ve beklenen talimat değişikliği yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yönetim kurulunun önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, FDT’de değişikliğe gidildiği duyurdu. FDT’nin Disiplin Yargılaması ve Usul Hükümleri bölümündeki 75. maddesine 2. fıkra olarak yapılan eklemede “Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmî yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir” ifadeleri yer aldı. Bu bir anlamda “Caner Erkin talimatı” olarak yorumlandı.

ORMAN’A ELEŞTİRİ

Siyah-beyazlılar sadece kendilerine uygulanan ve bu özel ceza uygulamasından hâliyle rahatsız. Ancak başkan Fikret Orman’a da spor kamuoyundan eleştiri var. Sebebi ise geçen sezon kupada Robin van Persie’nin taraftara yaptığı hareket sonrası “Bizim oyuncumuz olsa hemen gönderirim” açıklamasında bulunan Orman’ın Caner Erkin konusunda aynı duyarlılığı ve tepkiyi göstermemesi. Beşiktaşlı duruşunu her platformda göstermeye çalışan ve demeçlerine dikkat eden Orman’ın Caner’in hakeme küfürleriyle ilgili oyuncusunu aklamaya çalışan tarzadaki açıklamaları pek tutarlı bulunmadı.