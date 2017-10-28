Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de sergilediği performansla sadece sarı-lacivertlilerin değil Türk futbolunun unutulmazları arasında giren Alex de Souza’dan çarpıcı açıklamalar. Bir internet sitesine konuşan Brezilyalı yıldız, Aziz Yıldırım ile Ali Koç’un yarışması beklenen başkanlık seçiminde tarafsız olduğunu söyledi. Kendisini Fenerbahçe’den göndermesine rağmen Aziz Yıldırım’la ilgili olumsuz bir ifade kullanmayan Alex “O, uzun süredir başkan ve kulüp için harika şeyler yaptı” dedi. Ali Koç’un Yıldırım’la çalıştığını vurgulayan Alex “Kendi fikirleri olmak zorunda… Kim kazanacak? Benim için küçük bir mesele” derken, Koç’un başkan olması hâlinde de Fenerbahçe’ye dönmek gibi bir düşüncesi olmadığını ifade etti. Ancak birkaç saat sonra “Tercüme hatası var. Türkiye dönmem demedim” diyerek sevenlerinin yüreğine su serpti.

> Hikâyem Fenerbahçe’dir

Kendisini Fenerbahçe’ye ait hissettiğini belirten Alex, Türkiye’de kötü bir anısının olmadığını vurguladı. “Fenerbahçe senin için ne anlam ifade ediyor sorusuna, “Çok fazla şey… Kısaca anlatmak zor” cevabı veren sambacı, “Kızım Türkiye’de doğdu. Büyük olan ise 3 aylıkken Türkiye’ye geldi. 20 yıl futbol oynadım. Bunun 8,5 yılında Fenerbahçe forması giydim. Bu yüzden kulübe de insanlara da çok güçlü hislerim var. Çünkü bana hep çok güzel davrandılar. Kötü bir anı hatırlamıyorum. Kısa ömürlü oldu ama bana ve aileme harika davranıldı” diye konuştu. Fenerbahçe’deki en iyi maçının Kadıköy’deki CSKA mücadelesi olduğunu belirten Alex, Beşiktaş veya Galatasaray’a gitmeyi asla düşünmediğini belirtirken “Bütün kulüplere saygı duyuyorum. Çünkü onlar tarafından çok güzel karşılandım. Ama benim hikâyem Fenerbahçe’dir” ifadesini kullandı.