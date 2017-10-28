Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda vites yükseltmek zorunda olduklarını vurguladı. Son haftalarda önemli gelişim gösterdiklerini söyleyen Kocaman, özellikle ilk yarım saatlik bölümlerdeki oyundan memnun olduğunu ile getirirken “Bu süreyi uzatmalı ve maç içine yaymalıyız” dedi. Aykut Hoca “Sezona iyi başlayamadık ama durumu düzeltmemiz mümkün. Kaybedilmiş bir şey yok. Her şey bize bağlı. Bu bilinçle yola devam edeceğiz. Ancak vites yükseltmemiz gerekiyor” derken “Kalite olarak Türkiye’nin en iyi kadrosuyuz. Şimdi bunu sahaya yansıtmanın zamanı. Uyum sorununu neredeyse tamamen aştık. Tempoyu da istediğimiz seviyeye çektiğimiz zaman kimse önümüzde duramayacak” ifadelerini kullandı.