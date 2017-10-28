Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan duyuruda; "Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Uzun yıllar Kulübümüze çeşitli görevlerde büyük hizmetleri bulunan Vedat Olcay'a Allah'tan rahmet, Olcay ailesi başta olmak üzere, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası'na başsağlığı dileriz" denildi.