Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan duyuruda; "Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Uzun yıllar Kulübümüze çeşitli görevlerde büyük hizmetleri bulunan Vedat Olcay'a Allah'tan rahmet, Olcay ailesi başta olmak üzere, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası'na başsağlığı dileriz" denildi.
Fenerbahçeli eski yönetici hayatını kaybetti
28.10.2017 - 10:24 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Kulübü eski Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Vedat Olcay,Vedat Olcay kimdir,
514999 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/514999.aspx
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P.
1
Galatasaray
9
7
2
0
20
6
14
23
2
Akhisarspor
9
5
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2
17
13
4
17
3
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
4
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
5
Başakşehir
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14
12
2
17
6
Fenerbahçe
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3
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17
12
5
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Beşiktaş
9
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3
2
14
10
4
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Bursaspor
9
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3
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Sivasspor
9
4
1
4
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14
0
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10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
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11
11
Malatyaspor
9
3
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15
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11
12
Kasımpaşa
10
3
2
5
16
19
-3
11
13
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
14
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
15
Karabükspor
9
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2
5
11
16
-5
8
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Gençlerbirliği
9
2
2
5
12
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8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
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Osmanlıspor
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2
1
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10. Hafta Maçları
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Bursaspor - Antalyaspor
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Trabzonspor - Galatasaray
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Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
5
Elazığspor
9
4
3
2
15
12
3
15
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Altınordu
9
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2
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12
5
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7
İstanbulspor
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2
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10
8
2
14
8
Adana Demirspor
9
4
2
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14
13
1
14
9
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
10
Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
11
Balıkesirspor
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4
3
2
19
15
4
12
12
Erzurumspor
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2
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Gazişehir G.Ant
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1
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7
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Boluspor
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8
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Denizlispor
9
2
2
5
9
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-6
8
16
Eskişehirspor
9
2
4
3
16
18
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7
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
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7
18
Gaziantepspor
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1
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