Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili aradığınız detaylar bu haberde. Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Süper Lig'de oynadığı 9 maçta; 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15 puanla 7. sırada bulunan Beşiktaş, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 11 puanla 11. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı saat 19:30 itibarıyla Alanya Oba Stadında oynanacak. Ancak Aytemiz Alanya Beşiktaş maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak. İşte Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı saati, canlı yayın bilgileri ve tüm detayları...

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Saat 19:30'da başlayacak mücadele beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika yayınlanacak.

AyTEMİZ bir sayfa açalım

Şenol Güneş bütün olumsuzluklara rağmen oyuncularından sahada kalıp işlerine odaklanmalarını ve keyif veren futbollarıyla galip gelmelerini istiyor. Aç Kartal, Akdeniz semalarında 3 puan avında... Hem de ligde 4 maçtır galibiyete hasret olarak. Son iki sezonda şampiyon olmasının ardından bu sezon istediği sonuçları alamayan, biraz güç ve enerjisini Şampiyonlar Ligi’ne vermiş görünen Beşiktaş bu algıyı kırmak için sahada. Liderin 8 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar kötü gidişe son verip camia üzerindeki olumsuzlukları silme düşüncesinde. En büyük görev ve sorumluluk da teknik direktör Şenol Güneş’in üzerinde. Saha içinden çok saha dışı konuların gündeme geldiği Kartal’da Güneş oyuncularından saha içinde kalıp işlerini doğru yapmalarını ve daha önceki maçlarda olduğu gibi keyif veren futbolla 3 puanı almalarını istiyor.





Taktik değişmiyor

Ligdeki son 4 maçında 10 puan yitiren siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanya maçını kaostan çıkış mücadelesi olarak görüyor ve yeni beyaz bir sayfa açmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz sezonlarda elde ettikleri başarıları hatırlatarak “Ligin ilk yarısında yeteri kadar puan yitirdik ve kredimizi tükettik. Artık kaybetme lüksümüz kalmadı” diyor. Kaptanlar Oğuzhan Özyakup ve Tolga Zengin’in de oyuncularla ekstra görüşmeler yapıp camianın beklentisini anlattığı ifade ediliyor. Taktik plan olarak da Şenol Güneş’in her zamanki gibi ofansif ağırlıklı, savunma güvenliğini daha bir ön planda tutan, oyunları kanada yayan bir anlayışla sahada olması bekleniyor.

Avrupa’da coşuyor ligde ise susuyor!

Siyah-beyazlıların en güçlü tarafı kuşkusuz orta alandan başlayan hücum bölgesi. Kartal iki farklı görüntü içinde. Şampiyonlar Ligi’nin aksine lig maçlarında oldukça etkisiz bir tablo var. Şampiyonlar Liginde 3 maçta 7 gol atan Beşiktaş ligte 9 maçta 14 golde kaldı. Talisca’nın ve Oğuzhan’ın formsuzluğu yeni transferler Negredo ve Lens’in bekleneni verememesi Beşiktaş’ı ligde yolda bıraktı. Şampiyonlar Ligi ve millî maçlarda neredeyse her maçta gol atan Cenk Tosun’un ligte 3 golde kalması da bu istatistiklerde dikkat çekici önemli detay. Ayrıca Kartal kalesini de gole kapatamıyor. Siyah-beyazlılar 9 maçta 10 golü kalesinde gördü.

Orman: Efendiyiz ama koyun değiliz

Cezaların abartıldığını söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, “Oyun oynanırken kural değişmez, efendiyiz ama uysal koyun değiliz. FETÖ olaylarının devam ettiğini düşünüyorum” dedi.

Beşiktaş’ta isyan var. Hem de çok güçlü bir isyan! Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman, dün Alanya Beşiktaşlılar Derneği’nin balosunda yaptığı açıklamalarla Federasyonu, Tahkim Kurulunu ve diğer kulüpleri bombardımana tuttu. Caner Erkin’e verilen 6 maçlık cezanın abartı olduğunu söyleyen Orman, “Caner özür diledi. Kendisi milli bir oyuncu. Caner, Beşiktaş’tan önce birçok kulüpte oynadı. O kulüplerde kendisine böyle cezalar verilmiyordu. Caner’i milli maçlara çağıracaklar, madem cezalı çağırmayın. Sizin amacınız Beşiktaş’a ceza vermek” dedi. Beşiktaş’ın TFF tarafından kollandığı iddialarına sert çıkan Fikret Orman, “Sarı karttan, kırmızı karttan gözümüzü açamıyoruz. Disiplin Kurulu da, Tahkim Kurulu da kamuoyu tepkisine göre ceza vermesinler. Hukuk kurallarına göre versinler. Herkes ‘Beşiktaş kollanıyor’ diyor. Ne kollanması? Gidin UEFA’ya sorun, Türkiye’nin en düzgün kulübü hangisi diye, ‘Beşiktaş’ diyeceklerdir” diyerek tepkisini dile getirdi.



> FETÖ devam ediyor!

Beşiktaş’a cezalar konusunda farklı davranıldığını savunan siyah-beyazlıların başkanı, “Benim oyuncularım akreditasyonu yok diye savcılıkta ifade veriyor. Ne yaptı bu çocuklar? Adam mı vurmuşlar? Bu ülkede bir başkan başka bir başkanı dövüyor. Gazeteciler dövülüyor. Bunlarla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Kamuoyunun tepkisine göre ceza verilecekse, biz bu işleri köpürtmesini çok iyi biliriz. Beşiktaş, deneme tahtası olarak kullanılacak bir kulüp değildir! Efendi Beşiktaş diyorsak, uysal koyunuz demek değil. Sezon başı gelir, görüntü üzerinden karar vereceğiz derseniz, verebilirsiniz. Maç oynanıyor, ‘Biz böyle bir karar vereceğiz’ diyorsunuz. Oyun oynarken kural değişmez. Bunu TFF Başkanı söyledi. FETÖ olaylarının hâlâ devam ettiğini düşünüyorum. Beşiktaş kulübü üzerinde böyle şeylerin yapılmasını hayretle karşılıyorum. Beşiktaş şampiyon olacak, hiç merak etmesinler” sözlerini kullandı.



Hakkımızı arayacağız

Bir maç kart, 6 maç da sportmenliğe aykırı hareketten ceza alan Caner Erkin toplam 7 karşılaşma takımından uzak kalacak. Beşiktaş yönetimi, ağır fatura için harekete geçti ve Tahkim Kuruluna itiraz etme kararı aldı. Siyah-beyazlılar, bu kuralın ve kararın diğer maçlarda uygulanıp uygulanmayacağı konusunda ise “Takipçisiyiz” mesajını yolladı. Beşiktaş camiasının ortak görüşü her maçta benzer eylem ve olayların olduğu ve bunların nasıl tespit edilip herkese ceza verilip verilmeyeceği endişesi.



Artık görüntü ile ceza verilebilecek

Ve beklenen talimat değişikliği yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yönetim kurulunun önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, FDT’de değişikliğe gidildiği duyurdu. FDT’nin Disiplin Yargılaması ve Usul Hükümleri bölümündeki 75. maddesine 2. fıkra olarak yapılan eklemede “Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmî yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir” ifadeleri yer aldı. Bu bir anlamda “Caner Erkin talimatı” olarak yorumlandı.

ORMAN’A ELEŞTİRİ

Siyah-beyazlılar sadece kendilerine uygulanan ve bu özel ceza uygulamasından hâliyle rahatsız. Ancak başkan Fikret Orman’a da spor kamuoyundan eleştiri var. Sebebi ise geçen sezon kupada Robin van Persie’nin taraftara yaptığı hareket sonrası “Bizim oyuncumuz olsa hemen gönderirim” açıklamasında bulunan Orman’ın Caner Erkin konusunda aynı duyarlılığı ve tepkiyi göstermemesi. Beşiktaşlı duruşunu her platformda göstermeye çalışan ve demeçlerine dikkat eden Orman’ın Caner’in hakeme küfürleriyle ilgili oyuncusunu aklamaya çalışan tarzadaki açıklamaları pek tutarlı bulunmadı.

Caner Erkin'e tarihî ceza

Başakşehir maçında hakem Kalkavan’a yaptığı ‘sportmenlik dışı’ hareketi Beşiktaş’ın millî sol bekine pahalıya patladı. Sarı kartından dolayı halihazırda 1 maç cezası olan Caner Erkin 7 maç oynayamayacak. Profesyonel Disiplin Kurulu, Beşiktaş-Başakşehir maçının ardından tarihî bir karar aldı ve hakem Mete Kalkavan’a küfredip, ‘sportmenlik dışı hareket yapan’ Caner Erkin’e 6 maç ceza kesti. TFF’den yapılan açıklamada PFDK’nın, Caner Erkin’e müsabakanın hakemine yönelik ‘sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı’ 2 maç, ‘Hakeme yönelik hakaretinden dolayı’ da 4 maç ceza aldığı belirtildi. Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla yarın oynanacak olan Alanya maçında zaten cezalı durumda olan Caner Erkin böylece takımının 7 maçında forma giyemeyecek. Millî oyuncu Başakşehir maçında kendisine verilen sarı kartın ardından hakeme küfretmiş, takımının attığı golden sonra da hakem Mete Kalkavan’ın önünde abartılı sevinç gösterilerinde bulunmuştu. Caner’e ayrıca bu cezaların yanı sıra toplamda 43 bin 500 lira da para cezası kesildi.



Dudak okuma değil



Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Caner Erkin olayına açıklık getirdi. TFF’nin düzenlediği çalıştay öncesi açıklamalar yapan Güreli, “Caner’in PFDK’ya sevk sebebi dudak okuma değil, golü attıktan sonraki akan görüntülerde yaptığı çok aşırı, sportmenliğe aykırı hareketler” dedi. Beşiktaşlı Anderson Talisca ve Dusko Tosic’in savcılığa çağrılması ile ilgili olarak ise Güreli, “Bu 6222 sayılı şiddet yasasının uygulaması ile ilgili bir konu. Spor sahası içindeki spor disiplin hukuku uygulandı ama savcılarımız kendilerine göre konuyu araştırmak istemiş olabilirler” dedi. Bu arada PFDK Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki olaylı derbiyi de karara bağladı. Tribünlerden atılan yabancı madde ile yardımcı hakemin yere düşmesine sebep olan taraftarların kartı 2 maç bloke oldu.

Orman bugün konuşacak



Beşiktaş Kulübü’nde Caner’e gelen ceza üzerine, “Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun oyuncumuz Caner Erkin ile ilgili kararına yönelik Tahkim Kurulu’na itirazda bulunulacaktır. Ayrıca Başkanımız Fikret Orman’ın yarın (bugün) konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacağını kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız” açıklaması yapıldı.