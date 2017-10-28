Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ara transfer döneminine iki aydan fazla olmasına rağmen gündem ısınmaya başladı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın büyük gözdesi Kwadwo Asamoah için düğmeye bastı.

GALATASARAY CEPHESİ SAKİN



Galatasaray cephesi, Fenerbahçe'nin Asamoah için düğmeye basmasına rağmen oldukça sakin. Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcunun devre arasında ya da sezon sonunda imza atacağından emin.





FENERBAHÇE RÜYA GÖRÜYOR



Konuyu masaya yatıran yöneticilerin, "Fenerbahçe rüya görüyor. Asamoah, Türkiye'de sadece Galatasaray formasını giyer. Ağustos ayında her konuda anlaştık ve bize söz verdi" dediği öğrenildi..