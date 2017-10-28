Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Caner Erkin, PFDK'dan 6 maçlık cezaya çarptırıldı. Bu tarihi ceza nasıl alındı, Beşiktaş ve TFF'de neler yaşandı? Gazete Habertürk'ten Atilla Türker, Caner Erkin krizini 11 maddede yazdı!

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ BEKLEME KARARI ALDI



1 - Karşılaşma sonrası Caner’in durumunu değerlendiren Beşiktaş kurmay heyeti “Caner çok çirkin hareketler yaptı. Gerekli cezayı vermeliyiz. Ama hemen verirsek Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun önünü açmış oluruz. Biraz bekleyelim” dedi.

CANER'İ ÖZÜR AÇIKLAMASI YAKTI



2 - Beşiktaş kurmayları böylesine düşünce içindeyken, kimsenin tahmin edemeyeceği bir olay gerçekleşti. Caner kendi başına karar vererek sosyal medyada özür mektubu yayınladı. Beşiktaş kurmay heyeti küplere bindi, “Eyvah şimdi yandık” dendi.





SUÇUNU KABUL EDİNCE DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ



3 - Bir nevi suçunu kabul ettiğini gösteren bu özürden 2 saat sonra Caner, TFF Disiplin Kurulu’na gönderildi.

BENZER BİR CEZA VERİLMEMİŞTİ



4 - Ancak Caner’in küfürleri ve hareketleri raporlarda yoktu. Üstelik Caner’in eylemleri “hakemlerin görüş alanı” içindeydi. Bu durumlarda görüntülere dayanarak hiçbir futbolcuya bugüne kadar en ufak bir ceza verilmemişti. Türk futbol tarihinde böyle bir örnek yoktu.

5 - Cinsel organını tuttuğu için Meireles’e, boğaz kesme hareketi için Emre Belözoğlu’na, dilini gösterdiği için Van Persie’ye verilen cezalarda durum değişikti. Görüntülere dayanarak çeşitli cezalar verilmişti ama “Hepsi de hakemlerin görüş alanı dışındaydı” şeklinde değerlendirilmişti.

6 - Caner’in el-kol hareketleri ve ağır küfürleri TFF bünyesinde büyük üzüntü ve rahatsızlık yaşattı. “Ülke futbolu için marka değerini daha iyi korumalıyız. Caner’in bile özür dilediği süreçte biz de üzerimize düşeni yapmalıyız” görüşüne varıldı.

7 - Caner’in dosyası hakeme hakaret ve sportmenliğe aykırı hareket kapsamındaydı. Küfürler için mevzuatta ‘dudak okuma’ yöntemi yoktu. Bugüne kadar sadece Emre Belözoğlu’na dudak okumadan ceza verilmişti. Onda da ‘ırkçılık’ iddiası vardı.

FIFA, ırkçılık ve şike iddialarında dudak okumayı değerlendirmeye alıyor. Emre de yayıncı kuruluşa bağlanıp özür dilediği için PFDK’ya gönderilmişti. O günlerde üyeler, ekrandan Emre’nin dudaklarını okumaya çalıştılar. Aralarında bölündüler. Karar 4’e 3 çıktı. Emre’ye hakaretten 2 maç ceza verildi.

8 - Disiplin Kurulu, önce Caner’in hakemin arkasından yaptığı hareketler için oybirliğiyle 2 maç ceza kesti. Ağırlıklı olarak Beşiktaşlı isimlerden oluşan kurul, kamu vicdanını rahatlatmak adına diğer eylemi için tarihi bir ceza vermekten kaçınmadı. Hakeme hakaretten de 4 maç verildi.

9 - Bu süreçte dudak okuma yöntemindeki kriz şöyle aşıldı. Caner’in gol sonrası yaptığı sevinç hareketi de “hakeme hakaret” kapsamına dahil edildi. Bu ceza verilirken üyeler arasında bölünme oldu. Karar oy çokluğuyla çıktı. Bazı üyeler “Bu ceza mevzuata aykırı” şeklinde karara şerh koydu.

MAICON ÖRNEĞİ VAR



10 - Caner’in gol sevincindeki hareketi en fazla sportmenliğe aykırı davranış dahilindeydi. Karşılığı da 1 maç idi. Ancak hem vicdanları rahatlatmak, hem de tarihi süreci başlatmak adına eğrisi doğrusuna denk getirildi. Uymayan madde uyduruldu. Caner’in dudaklarını okuyan üyeler, gerekli cezayı vermek için kol hareketini sebep gösterdi.

11- Karabükspor maçında Galatasaraylı Maicon’un benzer hareketine ceza verilmemişti. Bu ve benzeri davranışlar bugüne kadar hep cezasız kalmıştı. Beşiktaş yönetimi Tahkim Kurulu’nda bu cezanın kaldırılacağını ya da önemli ölçüde indirileceğini düşünüyor.

TFF, Caner Erkin’in Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan’a yönelik küfürlerinin ekranlara yansımasına rağmen, raporlarda yer almaması üzerine futbol disiplin talimatında değişikliğe gitti.

Buna göre mücadele sonrası yayıncı kuruluş görüntülerindeki ihlaller de disiplin suçuna delil sayılabilecek.