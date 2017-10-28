Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbol hayatına son veren Baki Mercimek, TV8’de yayınlanan ‘Boksun Yıldızları’ yarışmasına katıldı. Oldukça sert ve hareketli başlayan maçın ilk roundunda Ramazan Kalyoncu'nun atak oynaması üzerine hakem iki kere maçı durdurmak zorunda kaldı. Ancak hakemin müdahaleleri Baki Mercimek ve Ramazan Kalyoncu'nun hırsını kesemedi.

ÇARPIŞTILAR



Hakemin yeniden start vermesiyle birlikte bu kez Ramazan Kalyoncu üst üste kroşelerle Baki Mercimek'e karşı atak yaparken, bu esnada kafa kafaya çarpışma yaşandı.

BAKİ MERCİMEK KAZANDI



Çarpışma sonucunda Ramazan Kalyoncu'nun kaşında kanama meydana geldi ve yapılan müdahalenin ardından Ramazan'ın kaşının açıldığı gözlemlendi.

Kısa süre beklendikten sonra doktor kararıyla maçın kazananı Baki Mercimek oldu.