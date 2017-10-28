Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'a 8'er puan fark yapan Galatasaray'da Trabzonspor maçının hazırlıkları moralli şekilde sürüyor...

Başkan Dursun Özbek önceki akşam Florya'daki antrenmana gelerek takımın son durumu hakkında bilgi alırken, teknik direktör İgor Tudor'un ilk yarıyı zirvede bitirme sözü verdiği öğrenildi.

BENCE DE SUNİ, DAHA DA ARTAR



Hırvat çalıştırıcının, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın sürekli gündeme getirdiği, "Galatasaray ile suni bir puan farkı var. Ligi üstte bitirecek 4 takımla oynayacaklar. 5-6 hafta sonra puanlar birbirine yaklaşır" iddiası için de, "Bence de fark suni! Daha da artar... Devre arasına kadar 10 puana çıkabilir" yorumunu yaptığı belirlendi.

ONLARINKİ DAHA ZOR



Tudor'u bu yoruma götüren ise Fenerbahçe'nin fikstürünün en az kendilerininki kadar zor olması...

Galatasaray ilk yarıda kalan 8 haftada Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş gibi zorlu rakiplerle oynarken, Fenerbahçe de Antalya, Bursa ve Konya deplasmanlarına gidecek. Ayrıca ligde 4. durumda olan Kayserispor ve çıkıştaki Osmanlıspor ile karşılaşacak.

Cimbom kalan 8 haftada sadece 2 kez İstanbul dışına çıkarken, Fenerbahçe 4 kez evinden uzakta oynayacak.