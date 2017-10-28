Fenerbahçe'nin borcu açıklandı. Divan kurulu toplantısında Denetim Kurulu Üyesi İlhan Aydoğdu, 1 Ocak-30 Eylül arasında gerçekleşen denetim kurulu raporunu okudu. Aydoğdu, Fenerbahçe'nin toplam borcunu 300 milyon 47 bin 719 TL olarak açıkladı. 30 milyon 58 bin 952 TL mevcut alacağı bulunan Fenerbahçe'nin toplam borç-alacak farkı ise 269 milyon 988 767 TL olarak açıklandı.
Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı
28.10.2017 - 12:53 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe’nin Divan Kurulu Toplantısı’nda kulübün toplam borcunun 300 milyon 47 bin 719 TL olarak açıklandı.
Etiketler : Fenerbahçe,Divan Kurulu Toplantısı,borç,
515040 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/515040.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
9
7
2
0
20
6
14
23
2
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
3
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
4
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
5
Başakşehir
9
5
2
2
14
12
2
17
6
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
7
Beşiktaş
9
4
3
2
14
10
4
15
8
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
9
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
11
Malatyaspor
9
3
2
4
15
17
-2
11
12
Kasımpaşa
10
3
2
5
16
19
-3
11
13
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
14
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
9
2
2
5
12
20
-8
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
10. Hafta Maçları
27.10.2017
Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe
28.10.2017
Gençlerbirliği - Evkur Yeni Malatyaspor
28.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.10.2017
Alanyaspor - Beşiktaş
29.10.2017
Atiker Konyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
29.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Demir Grup Sivasspor
29.10.2017
Bursaspor - Antalyaspor
29.10.2017
Trabzonspor - Galatasaray
30.10.2017
Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
5
Elazığspor
9
4
3
2
15
12
3
15
6
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
7
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
8
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
9
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
10
Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
11
Balıkesirspor
9
4
3
2
19
15
4
12
12
Erzurumspor
9
2
3
4
8
13
-5
9
13
Gazişehir G.Ant
9
1
5
3
7
6
1
8
14
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
15
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
16
Eskişehirspor
9
2
4
3
16
18
-2
7
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
12
14
-2
7
18
Gaziantepspor
10
1
2
7
4
20
-16
2