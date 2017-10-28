Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araçlarda cam filmi takmak geçen yıl ekim ayında serbest olmuştu. Konu hakkında Resmi Gazete'de yer alan son açıklamanın ardından cam filmi tekrar yasaklandı. İşte cam filmi yasağı, cezası ve detayları...

SERBEST OLDUĞU GEÇTİĞİMİZ YIL RESMİ GAZETE'DE DUYURULMUŞTU

Cam filmini serbest hale getiren kanun maddesi, geçtiğimiz yıl 26 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. İşte, izin veren o madde;

MADDE 14 – (1) 107 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamındaki araçlar hariç olmak üzere; M, N ve O kategorisi araçlarda cam filmi uygulaması yapılabilir. Anılan araçlara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten altı ay sonra cam filmi takılması halinde, cam filmi ile ilgili uygulama Ek VI ve Ek XV’teki hükümlere uygun olmak zorundadır.

21 EKİM TARİHİNDE İPTAL DUYURUSU YAPILDI

Cam filminin iptal olduğuna dair Resmi Gazete duyurusu 21 Ekim Cumartesi günü yayımlandı. Resmi Gazete duyurusunda şu bilgiler yer aldı;

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Cam filmi/renkli cam

MADDE 14 – (1) Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklıdır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek IV’ünün 4.18.2.1 maddesinde yer alan “için” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıkça seri tadilat tip onayı vermek üzere görevlendirilen kuruluştan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin;

a) Ek V/E’sinde yer alan “Cam filmi tipi için onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından verilen Rapor Onay Numarası: ….. numaralı rapor (Raporun firma tarafından onaylı fotokopisi bu belge ekine iliştirilmelidir)” ibaresi,

b) Ek VI’sının 4.1 maddesi, 4.7 maddesinde yer alan “cam filmi dışındaki diğer” ve “de” ibareleri ile 4.8 maddesinin ikinci ve üçüncü cümleleri,

c) Ek XV’i, yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 63'ÜNCÜ MADDESİ NELERİ KAPSIYOR?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün referans gösterilen 63'üncü maddesinde şu bilgiler yer alıyor;

Madde 63- (Değişik:RG-09/09/1997-23105) Araçların; yapım, kullanma, karayoluna uygunluk ve trafik güvenliği bakımından Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ve buna paralel olarak çıkarılacak diğer yönetmelik hükümlerine uygun durumda olması mecburidir.

Yurtdışından getirilen ve birinci fıkrada adı geçen Yönetmelik hükümlerine uygun olarak imal, tadil ve monte edilen araçlara Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca veya bu Bakanlığın yetki vereceği kamu veya özel kuruluşlar tarafından “Karayolu Uygunluk Belgesi” verilir.

Askeri araçlarla, raylı sistemle çalışan ve iş makinesi türünden araçların, karayolu uygunluk belgeleri ilgili kuruluşlarca düzenlenir.

(Ek: RG-09/09/1997-23105) Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği ve Araçların İmal Tadil Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda imalatcı veya yetkili temsilcisi tarafından düzenlenen “Karayolu Uygunluk Belgesi” bulunmayan araçların tescili yapılmaz.

Ayrıca, taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır.

CAM FİLMİNİN CEZASI 427 LİRA

Polis ekipleri denetimlerine başladı. Cezası ise 427 lira. Cam filmli araç kullananların sayısı 5 milyona yakın. Cam film söktürmenin bedeli ise 150 liradan başlıyor.

Uygulama kendinden film camlı araçlar için geçerli değil. Yani camlarında R43 olan araçlar ceza almayacak.

CNN Türk'e konuşan Otomotiv Bakım Dernekleri Başkanı Serdar Bakırtaş, "Şu anda tüm tonları yasak. Cam filmi güneş gözlüğü gibidir. Bir çok faydası vardır sağlığa. Koyu tona biz de karşıyız. Ama açık ve orta ton için düzenlenmesi gerekiyor. Biran önce tekrar değerlendirmesi gerektiği görüşündeyiz" dedi.

YALNIZCA R43 CAM SERBEST OLACAK

R43 cam, araçların fabrika çıkışında takılan karartılmış cam uygulamasıdır. Yeni yasaya göre yalnızca bu camlar serbest bir şekilde kullanılabilecek.

R43 cam yönetmeliğinin amacı, camın yolcularda fiziksel yaralanmalara yol açtığını doğrulamak için hangi test türünün gerçekleştirileceğini ve hangi test sonucunun alınması gerektiğini tanımlamaktır. Cam, normal trafik koşullarında ve kullanım sırasında ortaya çıkabilecek yaralanmaları önleyecek kadar güçlü bir direnç göstermelidir. Atmosferik ajanlara, hava şartlarına ve aşınmaya karşı direnmelidir.

Yönetmelik aynı zamanda ışık iletimini kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Ön cam, cisimlerin büyük bir optik bozulmasına neden olmamalıdır.

Bu itibarla, araçlarda bulunan renkli camların yukarıda belirtilen teknik mevzuata uygun olması gerekmektedir. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde; “taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır” hükümleri bulunmakta olup, yukarıda belirtilen hükümlere uymadığı tespit edilen araçlar hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 30 uncu maddesi doğrultusunda gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Ayrıca, haftanın değişik gün ve saatlerinde bu konuya ilişkin özel denetimler yapılacak yine belirtilen araçlara diğer birim personeli tarafından rastlanılmadığı halinde de müdahalede bulunularak konu en yakın trafik zabıtasına aktarılacaktır.

RESMİ GAZETE CAM FİLMİ KULLANIMINA YÖNELİK MADDELER

Cam filmiyle ilgili son haberler ardından kullanım şartları yeniden gündeme geldi. İşte resmi çerçevede cam filmi kullanımı ve teknik boyutları!

Cam filmi montajı

Cam filmi montajı yapıldıktan sonra, uygunluğu onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuru/kuruluş tarafından kontrol edilir ve Ek V/D’de belirtilen rapor ( Montaj Uygunluk Raporu) düzenlenir. Bu ekin 3.2 maddesine göre işlem yapılır.

Bir cam filmi tipindeki cam filmlerinin ilgili bir araç tipine seri olarak montajını yapılabileceği yönünde (örneğin, A tipi cam filminin X tipi araçlara seri olarak montajı yapılabilir) onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından izin verilmesi durumunda, firmaya izin yazısı verilir. İzin yazısı alan firma tarafından her bir araç içi Ek V/E’deki belge ( Seri Montaj Uygunluk Raporu) düzenlenir. Montaj yapacak her bir firma için ayrı ayrı değerlendirme yapılır ve izin yazısı verilir. Firma değerlendirmesinde, Ek XV’in 1.17 maddesi hükmü uygulanır.

CAM FİLMİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

1.1- Bir cam filmi tipi için imalatçı veya ithalatçısı tarafından bu Ek kapsamında AİTM onayı alınmalıdır. Cam filmimin araca montajının onayı hususunda Ek VI (Montaj) hükümleri geçerlidir.

1.2- Uygulama araç içinden yapılan filmleri kapsar. 1.3 dışındaki maddeler reklam amaçlı araç dışından yapılan folyo uygulamalarını kapsamaz.

1.3- Araç ön emniyet camına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamaz.

1.4- Dış ışık yansıtma oranı %15 üzerinde olan cam filmleri kullanılamaz.

1.5- Net cam filmi kalınlığı en fazla 80 µm olmalıdır.(+2 µm ölçüm toleransı uygulanır)

1.6- Cam filmlerinde PVC malzeme kullanılamaz.

1.7- Kaplamada kullanılan yapıştırıcı malzeme akrilik esaslı olmalıdır.

1.8- Cam filmleri UV koruması en az %98 olmalıdır.

1.9- Cam filmi uygulaması sadece cam panellerin iç yüzüne yapılmalıdır.

1.10- Araç sürücüsünün 180º ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan emniyet camlarına uygulanan cam filmi ile birlikte ışık geçirgenliği en az % 70 olmalıdır.

1.11- Araç sürücüsünün arka görüş alanı içerisinde kalan emniyet camlarında uygulanacak cam filmlerinin ışık geçirgenliği en az %20 olmalı ve film uygulandığında mutlaka arcın sağ ve solunda arka görüş sistemi bulunmalıdır.

1.12- Araçlara takılacak cam filmlerinin yeterlilik değerlendirilmesini yaptırmak üzere cam filmi imalatçıları/ithalatçıları onay kuruluşuna veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluşa bu Yönetmelikte belirlenen kriterler çerçevesinde müracaat eder.

1.13- Aşağıdaki özellikler bakımından farklılık göstermeyen cam filmleri aynı tip kabul edilir.

a) Filmin markası,

b) Filmin kalınlığı ( 1-29 µm, 30-39 µm, 40-50 µm, 51-80 µm veya 80 µm altında diğer kalınlıklar)

c) Filmin kimyasal bileşenleri,

ç) Işık geçirgenlik oranı ( %20-%69, %70-%100)

1.14- Film kaplanmış camlar BM/AEK Regülasyonu 43 şartlarını aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak sağlamalıdır:

a) Numuneler üzerinde BM/AEK Regülasyonu 43 Ek 4 ila Ek 8’de tarif edilen deneylere ilaveten Ek 9’daki deneyler de yapılır. Her cam tipi (lamine/toklaştırılmış) için ayrıca deneyler tekrarlanmalıdır.

b) Deneylerin yapılacağı camlar BM/AEK Regülasyonu 43’ göre onaylı olmalıdır.

c) Parçalanma deneyi sonrasında cam filmi uygulanmış camın parçalanma şartları aranmalı ancak dağılması beklenmemelidir.

ç) Cam filmi uygulanmış cam numuneleri üzerinde işaretleme bu Yönetmeliğe göre aranır.

d) BM/AEK Regülasyonu 43’e göre onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluştan alınmış test raporu bulunan cam filmi tipleri 2 yılda bir ara kontrole tabi bulunur.

e) Uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar onay kuruluşu veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluş tarafından belirlenir.

1.15- Uygunluk değerlendirilmesinden geçen cam filmi için onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından rapor düzenlenir ve cam filminin üzerinde aşağıda yer alan şartlara göre işaretleme yapılır. İşaretlemede kullanılacak karakterlerin yüksekliği en az 3 mm olmalıdır. Bu işaretlemede en az aşağıdaki hususlara yer verilir.

a) Cam filminin markası,

b) İmalatçının tip işareti,

c) Rapor Onay Numarası,

ç) Uygulama yapılan her camda en az bir adet bulunacak şekilde onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından verilmiş güvenlik etiketi,

d) Filmin ışık geçirgenliği.

1.16- Ürünleri yeterli bulunan cam filmi imalatçıları/ithalatçıları dosyası, bayi listesi ve ürü listesi ile birlikte onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından saklanır.

1.17- Sadece TS 13347’ye göre Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi almış ve cam filmi imalatçıları/ithalatçıları ile sözleşmesi bulunan firmalar cam filmi montajı yapabilir. Bu firmalar, bu Yönetmeliğin 1.1 maddesi ve alt maddelerinin hükümlerine uymak zorundadır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yıl boyunca TS 12047’ye göre Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunan yetkili servisler de cam filmi montajı yapabilir.

1.18- Araç camlarına film takılması sonrası onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından imalatçı ve cam filmi imalatçıları/ithalatçıları verilecek olan güvenlik etiketi onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluşun web sitesi üzerinden izlenebilir.

1.19- Ek V/D ( Montaj Uygunluk Raporu) veya ek V/E ( Seri Montaj Uygunluk Raporu)’de belirtilen montaj uygunluk raporu araçta muhafaza edilir.