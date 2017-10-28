Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Ligi'nin 10. haftasında Başakşehir ile Akhisarspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın 13. dakikasında yaşanan bir olay mücadelenin önüne geçti.

KAMERALARA YAKALANDI

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Emre Belözoğlu, kendisine yapılan faulün ardından rakibine o.ç. derken kameralara yakalandı.

TFF NE KARAR VERECEK?

Yaşanan bu olayın ardından gözler, hakeme küfür ettiği için Caner Erkin'e 6 maç ceza veren TFF'ye çevrildi.

TFF'nin görüntülere bakarak nasıl bir karar vereceği merak konusu...