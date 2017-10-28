Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. İkinci bölümde sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.