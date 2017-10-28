Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. İkinci bölümde sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.