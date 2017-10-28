Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. İkinci bölümde sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Fenerbahçe'de Kayseri hazırlıkları devam ediyor
28.10.2017 - 19:01 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 19:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Pazartesi günü evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
9
7
2
0
20
6
14
23
2
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
3
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
4
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
5
Başakşehir
9
5
2
2
14
12
2
17
6
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
7
Beşiktaş
9
4
3
2
14
10
4
15
8
Malatyaspor
10
4
2
4
16
17
-1
14
9
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
10
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
11
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
12
Kasımpaşa
10
3
2
5
16
19
-3
11
13
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
14
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
10
2
2
6
12
21
-9
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
10. Hafta Maçları
27.10.2017
Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe
28.10.2017
Gençlerbirliği 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
28.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.10.2017
Alanyaspor - Beşiktaş
29.10.2017
Atiker Konyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
29.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Demir Grup Sivasspor
29.10.2017
Bursaspor - Antalyaspor
29.10.2017
Trabzonspor - Galatasaray
30.10.2017
Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Balıkesirspor
10
5
3
2
23
16
7
15
4
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
5
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
6
Elazığspor
9
4
3
2
15
12
3
15
7
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
8
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
9
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
10
Adanaspor
10
4
2
4
10
15
-5
14
11
Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
12
Erzurumspor
9
2
3
4
8
13
-5
9
13
Gazişehir G.Ant
9
1
5
3
7
6
1
8
14
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
15
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
16
Eskişehirspor
9
2
4
3
16
18
-2
7
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
12
14
-2
7
18
Gaziantepspor
10
1
2
7
4
20
-16
2