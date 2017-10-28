Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir, uzatmalarda bulduğu golle Akhisarspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu ve 90+2. dakikada Mossoro kaydetti. Konuk ekibin golünü ise 59. dakikada Paulo Henrique attı.
Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 20'ye çıkarırken, Teleset Mobilya Akhisaspor 17 puanda kaldı.