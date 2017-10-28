Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray, bu akşam Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ederek yarın akşam saat 19.30'da başlayacak olan karşılaşma için bu kentte kampa girecek.