Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Avcı, "Oyun istediğimiz gibi başladı. Mossoro maçta önemli anahtardı. 2 ve 3'ü bulabilirdik. Mahmut ve Emre'den yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geri bildirim alamadık. İlk yarı itibariyle Akhisar'ın da devreye girdiği bir bölüm var. Yaptığımız hatada yediğimiz gol var. Son 30 dakikada rakip iyi oynadı. Topa sahip olmamız lazımdı. Merkezdeki santrforu daha merkezi kullanmamız gerekiyordu. 6 faul yapmışız. Top oyunda 59 dakika kalmış. Bekler bugün asist yapan oyunculardı. Bugün Emre golü daha önce çalıştığımız arkaya boş koşu yaparak attı. Geçen hafta son dakikada yedik, puan kaybettik ama bu hafta da son dakikada kazandık. Kazanmak önemliydi. 10 hafta sonunda 2 puan ortalaması iyidir. Bugünün olumlu ve olumsuz taraflarına bakacağız. Olumsuz taraflarından dersler çıkaracağız. Mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ederim. Akhisarsporu da tebrik ediyorum" dedi.