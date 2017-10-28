29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Avcı, "Oyun istediğimiz gibi başladı. Mossoro maçta önemli anahtardı. 2 ve 3'ü bulabilirdik. Mahmut ve Emre'den yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geri bildirim alamadık. İlk yarı itibariyle Akhisar'ın da devreye girdiği bir bölüm var. Yaptığımız hatada yediğimiz gol var. Son 30 dakikada rakip iyi oynadı. Topa sahip olmamız lazımdı. Merkezdeki santrforu daha merkezi kullanmamız gerekiyordu. 6 faul yapmışız. Top oyunda 59 dakika kalmış. Bekler bugün asist yapan oyunculardı. Bugün Emre golü daha önce çalıştığımız arkaya boş koşu yaparak attı. Geçen hafta son dakikada yedik, puan kaybettik ama bu hafta da son dakikada kazandık. Kazanmak önemliydi. 10 hafta sonunda 2 puan ortalaması iyidir. Bugünün olumlu ve olumsuz taraflarına bakacağız. Olumsuz taraflarından dersler çıkaracağız. Mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ederim. Akhisarsporu da tebrik ediyorum" dedi.
Avcı: Kazanmak önemliydi
28.10.2017 - 20:24 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 20:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medipol Başakşehir'in Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından, teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının karşısına çıktı.
Etiketler : abdullah avcı,başakşehir,akhisarspor,
515111 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/515111.aspx
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P.
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2
0
20
6
14
23
2
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
3
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
4
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
5
Başakşehir
9
5
2
2
14
12
2
17
6
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
7
Beşiktaş
9
4
3
2
14
10
4
15
8
Malatyaspor
10
4
2
4
16
17
-1
14
9
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
10
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
11
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
12
Kasımpaşa
10
3
2
5
16
19
-3
11
13
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
14
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
10
2
2
6
12
21
-9
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
10. Hafta Maçları
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Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe
28.10.2017
Gençlerbirliği 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
28.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.10.2017
Alanyaspor - Beşiktaş
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29.10.2017
Bursaspor - Antalyaspor
29.10.2017
Trabzonspor - Galatasaray
30.10.2017
Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Balıkesirspor
10
5
3
2
23
16
7
15
4
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
5
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
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Elazığspor
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3
2
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12
3
15
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Altınordu
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2
3
17
12
5
14
8
İstanbulspor
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4
2
3
10
8
2
14
9
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
10
Adanaspor
10
4
2
4
10
15
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14
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Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
12
Erzurumspor
9
2
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4
8
13
-5
9
13
Gazişehir G.Ant
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1
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14
Boluspor
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2
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-3
8
15
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
16
Eskişehirspor
9
2
4
3
16
18
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7
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
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5
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14
-2
7
18
Gaziantepspor
10
1
2
7
4
20
-16
2