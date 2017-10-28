Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinde ilk kez çevrimdışı olarak Video Hakem Uygulaması denendi. Yapılan çevrimdışı denemenin ardından MHK Başkanı Yusuf Namoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Namoğlu, bugün çevrimdışı olarak ilk denemeyi resmi olarak 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yaptıklarını söyleyerek, "Bu uygulamayı Cüneyt Çakır ve Barış Şimşek yönetti. Hakemle sanki diyalog kuruyormuş gibi onunla maçı yönetirken bütün işlemler yapılıp kayda alındı dakika tutuldu. Görüntüler kasetlerle Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’na (IFAB) göndereceğiz. Her maç sonunda yapacağımız deneylerde raporlar IFAB’a gidecek değerlendirecek ve önümüzü açarak devam edecek. Türkiye Futbol Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu Video Assistant Referee (VAR) hayata geçirilmesi için var gücünle çalıştı. Biz de ona göre bu maçla başladık. Yarın Bursa’da Bursaspor maçını sonra da Fenerbahçe maçını da deneyler yapılarak diğer haftalara çevrimdışı olarak devam edeceğiz ve IFAB bize çevrim içi uygulamaya geçebilirsiniz dediğinde arkadaşlar oyuna müdahale ediliyormuş gibi devam edecek” şeklinde konuştu.

“BUGÜNKÜ ÇALIŞMANIN OLUMLU GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Namoğlu, VAR sisteminde gol, penaltı, ihraç veya yanlış ihraç gibi kararlar dışındaki konularda oyuna müdahale edilmeyeceğini vurgulayarak, “Bugün yaşanan kritik pozisyonda gol oldu mu olmadı mı top çizgiyi geçti mi geçmedi mi gördük. Topun çizgiyi geçtiğini gördük. O pozisyon için konuşacak olursak maçın hakemi golü vermişti. Hemen anında Cüneyt Çakır kontrol ederek doğru kararı söyleyerek devam ettirdi. Bu şekilde bugün açık net olan başka bir pozisyon olmadı. VAR’ın müdahale edebilmesi için net pozisyonlar olmalı. Gri pozisyonlar hakemin kararındadır. Açık net olan penaltı, gol kararı, ofsaytlarda yanlış bir şey varsa VAR sistemi hakemi maçın hakemi ile diyalog kurarak doğru karara yönlendirecek. Bu şekilde arkadaşlar çalışmalarını yaptılar ve dakika notlarını tuttular. Bugünkü çalışmaların olumlu geçtiği düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

“VAR’DAN NETİCE ALINDIĞINDA YARARI GÖRÜLMEKTEDİR”

Hakem camiası olarak Video Hakem Sistemi’ni istediklerini söyleyen Namoğlu, “Biz hakemler olarak VAR sistemini destekliyoruz. VAR sistemi İtalya’da devam etmektedir. Roberto Rosetti bize geldiğinde geniş bir şekilde aktarmaktadır. Rosetti de dünya kupasında yetkili ve etkili olan bir isim. Bize de bu eğitimi vermektedir. İtalya’da VAR sistemi başladıktan sonra faul sayıları azaldı, penaltılar arttı, ihraçlar azaldı ve neticede ihtarlar da azaldı. Bu da şunu gösteriyor ki oyuncular sahada daha dikkatli davranıyor. O yüzden netice alındığında yararlı olduğu araştırmalarda gösterilmektedir” diye konuştu.

“HAKEMLERDE TEMBELLEŞME DİYE BİR ŞEY YOK”

Özellikle yan hakemlerin Video Hakem Sistemi’ne güvenerek tembelleşmeye başlayabilecekleri yönündeki düşünceyi değerlendiren Namoğlu, “Hakemler normal maç yönetirmiş gibi yönetecekler. Tembelleşme diye bir şey yok. Yan hakem gördüğünü kaldıracak. Burada gol olur ofsaytı kaçırırsa gol olduğu için oyun durmuş olacak bunun için video hakemler pozisyona bakacaklar. Ofsayt ise bu gol ofsayt diyecek ve iptal edecek veya ofsayt değilse golü vermiş olacak. Hakemler maçı ortada nasıl yönetiyorsa maçı normal şekilde yönetecekler. Burada ofsayt ve benzeri pozisyon hakem yardımcı hakem bayrağını kaldırır ancak maçın hakemi netice alacak bir limitteyse ondan sonra o kararı video hakeme getirir. Yardımcı hakem bana göre ofsayt diyor. Oyunu devam ettiriyor gol oluyor gol anında VAR ile değerlendiriyor” açıklamasını yaptı.

“VAR SİSTEMİNDE DERBİLERDE 24 KAMERA KULLANILACAK”

Mücadele esnasında oyuncunun küfür etmesi ve ekranda gözükmesi ile ilgili konuşan Namoğlu, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bugün çevrimdışı bir uygulamaydı. Ses bize yansımadı. Çevrimiçi olunca daha iyi olacak. Bugün 8 kamerayla çekildi. Derbiler 24 kamera ile çekilecek. İdman olduğu için kamera sayısı azdı. Kamera sayısı çoğalacak. Dediğin şeyleri çok daha görme şansı olacak. Hakem küfür duyuyor ediyor ve ihraçlık bir durum varsa yüzde yüz olan şeyleri maçın hakemine bildirecekler ama yoruma açık olan olayları hakemin kararına kalacak. Bütün maçlarda gol hattı taç hattı kameralarla donatılacak ve sağlıklı şekilde kararlar alınacaktır.”

CÜNEYT ÇAKIR: “OYUNUN SÜRESİNİ UZATACAĞIZ”

FIFA kokartlı tecrübeli hakem Cüneyt Çakır ise uygulamayı bugün ilk kez çevrimdışı kullandıklarını söyleyerek, “Maçla bize gelen görüntü arasındaki zaman farkı 0.4. Burada izliyormuş, yönetiyormuş veya oynuyormuş gibi diyelim o yüzden hiçbir fark yok anında net bir şekilde biz görüntüleri görüyoruz ve operatör çok tecrübeli olduğu için zaten biz de bunu çevrimdışı olarak devamlı antrenman yapacağız. Bu süre çok daha hızlı olacak. Gol kararı bugün 10 saniyede verildi. Herkesin kafasında oyunun çok duracağı yönünde bir soru var. Böyle bir durumda oyunun durduğunu kararın yanlış olduğunu düşünün. Bir de burada 10 saniye gibi bir sürede karar verildiğini düşünün. O yüzden bu çok faydalı olacak. Belki de oyunun süresini daha fazla yapacağız” değerlendirmesini yaptı.

“ÇOK FAYDALI BİR UYGULAMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Cüneyt Çakır, hakem camiasının çok faydalı bir uygulama olacağını düşündüğünü ifade ederek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Her hakem yönettiği her maçı adaletli bir şekilde yönetmek ister ve hata yapmak istemez. Maçta bir sürü karar veriyoruz. Maçta yanlış karar verdiğimizde onu izleyince haksız bir karar olduğu için üzülüyoruz. Hiçbir takımın bizim verdiğimiz kararlarla bir maçı kazanmasını veya başka türlü puan almasını istemeyiz. Biz bunu 10 saniye sonra doğrusunu bulabiliyorsak ne mutlu bize. Bunu federasyon ne kadar çok istiyorsa biz hakem camiası olarak da çok istiyoruz çünkü çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yönetim kuruluna MHK Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şu anda çevrimdışı deniyoruz. İnşallah yakın zamanda çevrimiçi olarak kullanacağız. Futbol bir hata oyunu hiçbir zaman yüzde yüz doğru kararlarla oyunu bitiremezsiniz. Mutlaka hatalar olacaktır ama en önemlisi maçın sonucuna etki eden hatalar. Bu sistemle biz onlardan kurtulacağız. Gri pozisyonlar hakkında biz karışmayacağız. Bariz bir hata varsa VAR devreye girecek. Faydalarını ileride göreceğiz. Eğitimler IFAB’a yollanacak orada değerlendirilecek ve daha sonra uygun görülürse de herkesin kabul ettiği tek protokol ile çevrimiçi kullanmaya başlayacağız.”