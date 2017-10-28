Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Trabzonspor maçının kamp kadrosunu belirledi. Sarı-kırmızılılar, yarın 19.30'da Medical Park Stadyumu'nda bordo-mavililere karşı oynayacağı maç için bu akşam Trabzon'da olacak. Tudor'un belirlediği 21 kişilik kadroda ise şu isimler yer alıyor: "Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feğhouli."
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
28.10.2017 - 21:27 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 21:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın Süper Lig'de yarın oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının 21 kişilik maç kadrosu belli oldu.
Etiketler : galatasaray,haberler,gs trabzon,
515120 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/515120.aspx
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PTT 1. Lig
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P.
1
Galatasaray
9
7
2
0
20
6
14
23
2
Başakşehir
10
6
2
2
16
13
3
20
3
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
4
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
5
Akhisarspor
10
5
2
3
18
15
3
17
6
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
7
Beşiktaş
9
4
3
2
14
10
4
15
8
Malatyaspor
10
4
2
4
16
17
-1
14
9
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
10
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
11
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
12
Kasımpaşa
10
3
2
5
16
19
-3
11
13
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
14
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
10
2
2
6
12
21
-9
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
10. Hafta Maçları
27.10.2017
Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe
28.10.2017
Gençlerbirliği 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
28.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.10.2017
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Atiker Konyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
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Kardemir D.Ç. Karabükspor - Demir Grup Sivasspor
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Bursaspor - Antalyaspor
29.10.2017
Trabzonspor - Galatasaray
30.10.2017
Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Balıkesirspor
10
5
3
2
23
16
7
15
4
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
5
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
6
Elazığspor
9
4
3
2
15
12
3
15
7
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
8
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
9
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
10
Adanaspor
10
4
2
4
10
15
-5
14
11
Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
12
Erzurumspor
9
2
3
4
8
13
-5
9
13
Gazişehir G.Ant
9
1
5
3
7
6
1
8
14
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
15
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
16
Eskişehirspor
9
2
4
3
16
18
-2
7
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
12
14
-2
7
18
Gaziantepspor
10
1
2
7
4
20
-16
2