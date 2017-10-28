Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Trabzonspor maçının kamp kadrosunu belirledi. Sarı-kırmızılılar, yarın 19.30'da Medical Park Stadyumu'nda bordo-mavililere karşı oynayacağı maç için bu akşam Trabzon'da olacak. Tudor'un belirlediği 21 kişilik kadroda ise şu isimler yer alıyor: "Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feğhouli."