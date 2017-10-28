İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, deplasmanda Bournemouth'u 1-0 yendi. İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin çalıştırdığı Chelsea, 10. hafta mücadelesinde Bournemouth'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 51. dakikasında Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın attığı golle öne geçen Londra temsilcisi, kalan dakikalarda skoru korudu ve haftayı galibiyetle kapadı. Chelsea formasıyla son deplasman golünü geçen sezon nisan ayında Bournemouth'a atan Hazard, bu maçta da takımına üç puanı getiren isim oldu. Son şampiyon Chelsea, bu galibiyetin ardından 19 puanla 4. sırada yer alırken, Bournemouth 7 puanla 19. sırada kaldı.
Chelsea tek golle kazandı
28.10.2017 - 21:36 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 21:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Chelsea, Hazard'ın golüyle Bournemouth'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Etiketler : Chelsea,Chelsea Bournemouth maçı skor,Hazard,
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13
3
20
3
Kayserispor
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5
2
2
14
10
4
17
4
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
5
Akhisarspor
10
5
2
3
18
15
3
17
6
Fenerbahçe
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4
3
2
17
12
5
15
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Beşiktaş
9
4
3
2
14
10
4
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Malatyaspor
10
4
2
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17
-1
14
9
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
10
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
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11
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
12
Kasımpaşa
10
3
2
5
16
19
-3
11
13
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
14
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
10
2
2
6
12
21
-9
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
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Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
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7
10. Hafta Maçları
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Trabzonspor - Galatasaray
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Balıkesirspor
10
5
3
2
23
16
7
15
4
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
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3
2
17
14
3
15
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12
3
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Altınordu
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3
17
12
5
14
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İstanbulspor
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8
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Adana Demirspor
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13
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14
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Adanaspor
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4
2
4
10
15
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14
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Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
12
Erzurumspor
9
2
3
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8
13
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9
13
Gazişehir G.Ant
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1
5
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6
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Boluspor
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14
-3
8
15
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
16
Eskişehirspor
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2
4
3
16
18
-2
7
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Grandmedical Manisaspor
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1
5
12
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-2
7
18
Gaziantepspor
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1
2
7
4
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