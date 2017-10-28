İngiltere Premier Ligi'nin 10. haftasında Arsenal kendi sahasında Swansea City ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda tek gol deplasman ekibinden geldi. 22. dakikada Sam Clucas takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla sona ererken 2. yarıda Arsene Wenger'in öğrencileri bambaşka bir görüntü ile sahaya çıktı. 51'de Kolasinac ile eşitliği sağlayan Arsenal'de maçın sonucunu belirleyen 58'de Aaron Ramsey oldu. Alınan bu sonuçla Arsenal puanını 19'a çıkardı. Swansea City ise 8 puanda kaldı.
Arsenal sonradan açıldı
28.10.2017 - 21:54 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 21:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Ligi'nin 10. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Swansea City ile karşılaştı. Arsene Wenger'in ekibi ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda fırtına gibi esti ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Etiketler : arsenal,swansea city,premier lig,
515125 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/515125.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
9
7
2
0
20
6
14
23
2
Başakşehir
10
6
2
2
16
13
3
20
3
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
4
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
5
Akhisarspor
10
5
2
3
18
15
3
17
6
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
7
Beşiktaş
9
4
3
2
14
10
4
15
8
Malatyaspor
10
4
2
4
16
17
-1
14
9
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
10
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
11
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
12
Kasımpaşa
10
3
2
5
16
19
-3
11
13
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
14
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
10
2
2
6
12
21
-9
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
10. Hafta Maçları
27.10.2017
Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe
28.10.2017
Gençlerbirliği 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
28.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.10.2017
Alanyaspor - Beşiktaş
29.10.2017
Atiker Konyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
29.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Demir Grup Sivasspor
29.10.2017
Bursaspor - Antalyaspor
29.10.2017
Trabzonspor - Galatasaray
30.10.2017
Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Balıkesirspor
10
5
3
2
23
16
7
15
4
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
5
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
6
Elazığspor
9
4
3
2
15
12
3
15
7
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
8
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
9
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
10
Adanaspor
10
4
2
4
10
15
-5
14
11
Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
12
Erzurumspor
9
2
3
4
8
13
-5
9
13
Gazişehir G.Ant
9
1
5
3
7
6
1
8
14
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
15
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
16
Eskişehirspor
9
2
4
3
16
18
-2
7
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
12
14
-2
7
18
Gaziantepspor
10
1
2
7
4
20
-16
2