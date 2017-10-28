Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Ligi'nin 10. haftasında Arsenal kendi sahasında Swansea City ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda tek gol deplasman ekibinden geldi. 22. dakikada Sam Clucas takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla sona ererken 2. yarıda Arsene Wenger'in öğrencileri bambaşka bir görüntü ile sahaya çıktı. 51'de Kolasinac ile eşitliği sağlayan Arsenal'de maçın sonucunu belirleyen 58'de Aaron Ramsey oldu. Alınan bu sonuçla Arsenal puanını 19'a çıkardı. Swansea City ise 8 puanda kaldı.