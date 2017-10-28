Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyapsor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta Pepe açıklamalarda bulundu.



"Bizim için çok önemli bir maçtı. Ligde uzun zamandır kazanamıyorduk. Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Zor maçlar oynuyoruz. Beşiktaş geçen senenin şampiyonu, hedef bir takım. Herkes Beşiktaş'ı yenmeye çalışıyor. Bu çok normal. Biz saha dışı faktörleri düşünmeden hocamızın verdiği görevlerine yerine getirmeli ve kazanmalıyız"