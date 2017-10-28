Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyapsor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta Pepe açıklamalarda bulundu.
"Bizim için çok önemli bir maçtı. Ligde uzun zamandır kazanamıyorduk. Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Zor maçlar oynuyoruz. Beşiktaş geçen senenin şampiyonu, hedef bir takım. Herkes Beşiktaş'ı yenmeye çalışıyor. Bu çok normal. Biz saha dışı faktörleri düşünmeden hocamızın verdiği görevlerine yerine getirmeli ve kazanmalıyız"
Pepe: 'Herkes Beşiktaş'ı yenmek istiyor'
28.10.2017 - 22:15 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 22:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyapsor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta Pepe açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyapsor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta Pepe açıklamalarda bulundu.
Etiketler : pepe,beşiktaş,
515130 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/515130.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
9
7
2
0
20
6
14
23
2
Başakşehir
10
6
2
2
16
13
3
20
3
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
4
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
5
Akhisarspor
10
5
2
3
18
15
3
17
6
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
7
Beşiktaş
9
4
3
2
14
10
4
15
8
Malatyaspor
10
4
2
4
16
17
-1
14
9
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
10
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
11
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
12
Kasımpaşa
10
3
2
5
16
19
-3
11
13
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
14
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
10
2
2
6
12
21
-9
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
10. Hafta Maçları
27.10.2017
Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe
28.10.2017
Gençlerbirliği 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
28.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.10.2017
Alanyaspor - Beşiktaş
29.10.2017
Atiker Konyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
29.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Demir Grup Sivasspor
29.10.2017
Bursaspor - Antalyaspor
29.10.2017
Trabzonspor - Galatasaray
30.10.2017
Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Balıkesirspor
10
5
3
2
23
16
7
15
4
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
5
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
6
Elazığspor
9
4
3
2
15
12
3
15
7
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
8
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
9
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
10
Adanaspor
10
4
2
4
10
15
-5
14
11
Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
12
Erzurumspor
9
2
3
4
8
13
-5
9
13
Gazişehir G.Ant
9
1
5
3
7
6
1
8
14
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
15
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
16
Eskişehirspor
9
2
4
3
16
18
-2
7
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
12
14
-2
7
18
Gaziantepspor
10
1
2
7
4
20
-16
2