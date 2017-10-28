Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Murat Uçar soldan altı pasın önüne yerden pasını verdi, Kerim Avcı gelişine çok sert vurdu ancak top üstten auta gitti.

20. dakikada Barış Alıcı soldan kale sahasına ortasını yaptı ama kaleci Kayacan, Mirkan Aydın’dan önce davranıp topu kontrol etti.

22. dakikada Erkan Zengin’in ortasında, Bruno Mezenga’nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

78. dakikada Erdoğan Yeşilyurt yayın üzerinden köşeye doğru vurdu, kaleci uzanıp topu çelmeyi başardı.

81. dakikada Kerim Avcı ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci yerden köşeye giden topta yine gole izin vermedi.

KÜNYE

Stat: Bornova

Hakemler: Erkan Engin xx, Emin Yıldırım xx, Bilal Gölen xx

Altınordu: Erce Kardeşler xx, Uğur Arslan Kuru xxx, Ali Mert Aydın xx, Kerim Alıcı xx, Recep Yemişçi xx, Serkan Göksu x (Alican Özfesli dk. 75 x), Kerim Avcı xx, Deniz Vural xx, Barış Alıcı xx, Murat Uçar xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 72 x), Mirkan Aydın x (Fatih Aktay dk. 87 ?)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Seydi Kayasoy, Berk Erel, Musa Caner Aktaş

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan xxx, Akaminko xx, Hasan Hüseyin Acar xx (Andaç Güleryüz dk. 81 ?), Aykut Akgün xx, Dorukhan Toköz xx, Bilal Aziz Özer xx, Erkan Zengin xx (İbrahim Halil Öner dk. 89 ?), Hasan Ayaroğlu x (Uğur İnceman dk. 63 xx), Hürriyet Gücer xx, Ofoedu xx, Bruna Mezenga xx

Yedekler: Gökhan Siverek, Felix, Kaan Kanak, Semih Güler

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Sarı kartlar: Deniz Vural, Uğur Arslan Kuru, Recep Yemişçi (Altınordu), Aykut Akgün (Eskişehirspor)