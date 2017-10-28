MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Murat Uçar soldan altı pasın önüne yerden pasını verdi, Kerim Avcı gelişine çok sert vurdu ancak top üstten auta gitti.
20. dakikada Barış Alıcı soldan kale sahasına ortasını yaptı ama kaleci Kayacan, Mirkan Aydın’dan önce davranıp topu kontrol etti.
22. dakikada Erkan Zengin’in ortasında, Bruno Mezenga’nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
78. dakikada Erdoğan Yeşilyurt yayın üzerinden köşeye doğru vurdu, kaleci uzanıp topu çelmeyi başardı.
81. dakikada Kerim Avcı ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci yerden köşeye giden topta yine gole izin vermedi.
KÜNYE
Stat: Bornova
Hakemler: Erkan Engin xx, Emin Yıldırım xx, Bilal Gölen xx
Altınordu: Erce Kardeşler xx, Uğur Arslan Kuru xxx, Ali Mert Aydın xx, Kerim Alıcı xx, Recep Yemişçi xx, Serkan Göksu x (Alican Özfesli dk. 75 x), Kerim Avcı xx, Deniz Vural xx, Barış Alıcı xx, Murat Uçar xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 72 x), Mirkan Aydın x (Fatih Aktay dk. 87 ?)
Yedekler: Ali Emre Yanar, Seydi Kayasoy, Berk Erel, Musa Caner Aktaş
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan xxx, Akaminko xx, Hasan Hüseyin Acar xx (Andaç Güleryüz dk. 81 ?), Aykut Akgün xx, Dorukhan Toköz xx, Bilal Aziz Özer xx, Erkan Zengin xx (İbrahim Halil Öner dk. 89 ?), Hasan Ayaroğlu x (Uğur İnceman dk. 63 xx), Hürriyet Gücer xx, Ofoedu xx, Bruna Mezenga xx
Yedekler: Gökhan Siverek, Felix, Kaan Kanak, Semih Güler
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Sarı kartlar: Deniz Vural, Uğur Arslan Kuru, Recep Yemişçi (Altınordu), Aykut Akgün (Eskişehirspor)