Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Boks Konfederasyonu (EUBC) tarafından Antalya’da düzenlenen Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden milli boksörler 5 madalya kazandı. Toplamda 33 ülkeden 198 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda ülkemizi 64 kiloda temsil eden boksörümüz Tuğrulhan Erdemir altın madalya kazanarak kürsünün zirvesine çıktı. Ringde mücadele eden sporcularımızdan Ahmet Otçu ve Berat Acar gümüş madalya, Azad Demirhan ve Mücahit İlyas ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Bakan Osman Aşkın Bak şampiyonluğa ulaşarak altın madalya kazanan milli boksör Tuğrulhan Erdemir’i müsabakanın hemen ardından telefonla aradı. Bak, telefon konuşmasında; “ Dünya Şampiyonasının ardından bu kez de Avrupa Şampiyonası’nda Şanlı Bayrağımızı göndere çektirerek bir kez daha tüm dünyaya İstiklal Marşımızı dinlettiğin ve bize bu gururu yaşattığın için tebrik ederim. Yolun açık olsun kardeşim” dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak’tan tebrik mesajı

Osman Aşkın Bak, Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

“37 yıllık Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası tarihinde ilk kez 5 madalya birden kazanmamızda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Antalya’da düzenlenen bu önemli şampiyonada madalya kazanan sporcularımızı ayrı ayrı kutluyorum. Genç yaşlarında ülkemize büyük gurur yaşatan kardeşlerimin spor hayatlarının daima başarılar ve güzel anılarla dolu olmasını temenni ediyorum.”