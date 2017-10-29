Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşması Trabzon’da oynanacak. Ligde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Trabzonspor, lider Galatasaray’ı misafir edecek. Son 5 haftada galibiyet elde edemeyen, hoca değişikliğiyle ayağa kalkmaya çalışan bordo-mavililer sahasında Cimbom’u yenip çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile sahasında berabere kalan Galatasaray ise Trabzonspor’u yenip şampiyonluk yolundaki rakipleriyle aradaki farkı koruma peşinde. Medical Park’ta saat 19.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Trabzonspor, lider Galatasaray'ı misafir ediyor
29.10.2017 - 08:06 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 08:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kötü günler geçiren Trabzonspor çıkış, lider Galatasaray ise rakipleriyle puan farkını koruma peşinde...
Etiketler : galatasaray,trabzonspor,
515216 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/515216.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
9
7
2
0
20
6
14
23
2
Başakşehir
10
6
2
2
16
13
3
20
3
Beşiktaş
10
5
3
2
16
11
5
18
4
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
5
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
6
Akhisarspor
10
5
2
3
18
15
3
17
7
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
8
Malatyaspor
10
4
2
4
16
17
-1
14
9
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
10
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
11
Aytemiz Alanyaspor
10
3
2
5
20
22
-2
11
12
Kasımpaşa
10
3
2
5
16
19
-3
11
13
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
14
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
10
2
2
6
12
21
-9
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
10. Hafta Maçları
27.10.2017
Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe
28.10.2017
Gençlerbirliği 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
28.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.10.2017
Alanyaspor - Beşiktaş
29.10.2017
Atiker Konyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
29.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Demir Grup Sivasspor
29.10.2017
Bursaspor - Antalyaspor
29.10.2017
Trabzonspor - Galatasaray
30.10.2017
Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Balıkesirspor
10
5
3
2
23
16
7
15
4
Altınordu
10
4
3
3
17
12
5
15
5
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
6
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
7
Elazığspor
9
4
3
2
15
12
3
15
8
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
9
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
10
Adanaspor
10
4
2
4
10
15
-5
14
11
Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
12
Erzurumspor
9
2
3
4
8
13
-5
9
13
Gazişehir G.Ant
9
1
5
3
7
6
1
8
14
Eskişehirspor
10
2
5
3
16
18
-2
8
15
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
16
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
12
14
-2
7
18
Gaziantepspor
10
1
2
7
4
20
-16
2