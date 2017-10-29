Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşması Trabzon’da oynanacak. Ligde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Trabzonspor, lider Galatasaray’ı misafir edecek. Son 5 haftada galibiyet elde edemeyen, hoca değişikliğiyle ayağa kalkmaya çalışan bordo-mavililer sahasında Cimbom’u yenip çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile sahasında berabere kalan Galatasaray ise Trabzonspor’u yenip şampiyonluk yolundaki rakipleriyle aradaki farkı koruma peşinde. Medical Park’ta saat 19.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.