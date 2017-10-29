Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’ın sezon başında 7.5 milyon avro karşılığında Osmanlıspor’dan kadrosuna kattığı Badou Ndiaye, 9 haftalık periyotta takımın vazgeçilmezleri arasından biri oldu. Geçen hafta derbide gösterdiği ekstra çabayla teknik direktör Igor Tudor’un gönlünü fetheden Senegalli futbolcu, bugün oynanacak zorlu Trabzonspor mücadelesinde genç teknik adamın en büyük kozu olacak. Bu zamana kadar Galatasaray formasıyla daha çok defansif özellikleriyle öne çıkan Ndiaye, bu defa Osmanlıspor’daki gibi ofansif oynayacak. Tudor, Belhanda’nın cezalı olduğu haftada 10 numara pozisyonunda görev yapacak Ndiaye’den maçın kilidini çözmesini bekliyor.

Feghouli’ye özel talimat

Bu hafta 27 yaşına giren başarılı orta saha oyuncusu da suskunluğunu da Trabzonspor karşısında bozmak istiyor. Geçen sezon Ankara temsilcisinde 7 gol, 3 asistle oynayan Badou Ndiaye, Galatasaray formasıyla henüz skora katkı sağlayamadı. Tudor, Fenerbahçe derbisi öncesi olduğu gibi Sofiane Feghouli’ye de yine özel talimatlar verdi. Hırvat çalıştırıcı, Cezayirlinin kaleyi daha çok görmesini istiyor. Tecrübeli futbolcuya çok özel yetenekleri olduğunu söyleyen Tudor, görüşmede “Bu yeteneklerini kullanmalısın, fark oluşturacak oyuncular vardır, sen de onlardan birisin, şutu daha çok düşünmeni istiyorum. Kaleyi gördüğün zaman vur” ifadelerini kullandı.