Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de Trabzonspor bugün 14 puan gerisinde olduğu lider Galatasaray’ı misafir edecek. Dev kapışma hem bordo-mavili takım, hem de teknik direktör Rıza Çalımbay için çok şey ifade ediyor. Trabzonspor bu maçı seyircisi önünde kazanırsa krizden çıkma yolunda dev bir adım atacak. Eğer kaybederse işler iyice içinden çıkılmaz hake bile gelebilir. Çünkü bordo-mavililer bu maçta mağlup olursa henüz 10. haftada hem liderin 17 puan gerisinde olacak, hem de büyük ihtimalle puan sıralamasında düşme hattına yerleşecek. Trabzonspor’un başında 2. maçına çıkan teknik direktörü Rıza Çalımbay da Galatasaray karşısındaki şansızlığını kırmayı hedefliyor.

Dört eksik var

Sarı-kırmızılı takıma karşı 13 maçtır kazanamayan Çalımbay, bordo-mavili takımın başında ligde ilk galibiyetini alarak çifte sevinç yaşamak istiyor. Çalımbay, son olarak Galatasaray’ı 2009-2010 sezonunda Eskişehirspor’un başında bulunduğu dönemde 2-1 mağlup etmişti. Trabzonspor’da sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Kucka ile kart cezalı oyuncular Mas ve Rodallega forma giyemeyecek. Bordo-mavili takımda forvette Burak Yılmaz ve Rodallega’nın yokluğunda Dame N’Doye’nin görev yapması bekleniyor. Senegalli oyuncu geçen sezon Galatasaray ile oynanan iki maçta da gol atmıştı.