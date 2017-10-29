Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Süper Lig'in 10. haftasında dev bir maç futbol severlerle buluşuyor: Trabzonspor-Galatasaray... Peki Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak? Ligin namağlup tek takımı Galatasaray, Trabzon'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puanla ligin zirvesine demir atan Galatasaray, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 9 puanla 14. sırada bulunan Trabzonspor'u deplasmanda geçerek namağlup unvanını sürdürmek istiyor. Trabzonspor ise yeni çalıştırıcı Rıza Çalımbay ile Galatasaray'ı yenerek yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. Bu zorlu TS-GS maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak Trabzon GS maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak. İşte Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı bilgileri...

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak?



Trabzonspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19:30'da beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak Medical Park Stadyumunda oynanacak TS-GS maçının canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden aktarılacak.



Kocaman: Yarım saati geçelim!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda vites yükseltmek zorunda olduklarını vurguladı. Son haftalarda önemli gelişim gösterdiklerini söyleyen Kocaman, özellikle ilk yarım saatlik bölümlerdeki oyundan memnun olduğunu ile getirirken “Bu süreyi uzatmalı ve maç içine yaymalıyız” dedi. Aykut Hoca “Sezona iyi başlayamadık ama durumu düzeltmemiz mümkün. Kaybedilmiş bir şey yok. Her şey bize bağlı. Bu bilinçle yola devam edeceğiz. Ancak vites yükseltmemiz gerekiyor” derken “Kalite olarak Türkiye’nin en iyi kadrosuyuz. Şimdi bunu sahaya yansıtmanın zamanı. Uyum sorununu neredeyse tamamen aştık. Tempoyu da istediğimiz seviyeye çektiğimiz zaman kimse önümüzde duramayacak” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, lider Galatasaray'ı misafir ediyor

Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşması Trabzon’da oynanacak. Ligde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Trabzonspor, lider Galatasaray’ı misafir edecek. Son 5 haftada galibiyet elde edemeyen, hoca değişikliğiyle ayağa kalkmaya çalışan bordo-mavililer sahasında Cimbom’u yenip çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile sahasında berabere kalan Galatasaray ise Trabzonspor’u yenip şampiyonluk yolundaki rakipleriyle aradaki farkı koruma peşinde. Medical Park’ta saat 19.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Belhanda'nın yokluğunda Ndiaye'ye kritik görev

Galatasaray’ın sezon başında 7.5 milyon avro karşılığında Osmanlıspor’dan kadrosuna kattığı Badou Ndiaye, 9 haftalık periyotta takımın vazgeçilmezleri arasından biri oldu. Geçen hafta derbide gösterdiği ekstra çabayla teknik direktör Igor Tudor’un gönlünü fetheden Senegalli futbolcu, bugün oynanacak zorlu Trabzonspor mücadelesinde genç teknik adamın en büyük kozu olacak. Bu zamana kadar Galatasaray formasıyla daha çok defansif özellikleriyle öne çıkan Ndiaye, bu defa Osmanlıspor’daki gibi ofansif oynayacak. Tudor, Belhanda’nın cezalı olduğu haftada 10 numara pozisyonunda görev yapacak Ndiaye’den maçın kilidini çözmesini bekliyor.

Feghouli’ye özel talimat

Bu hafta 27 yaşına giren başarılı orta saha oyuncusu da suskunluğunu da Trabzonspor karşısında bozmak istiyor. Geçen sezon Ankara temsilcisinde 7 gol, 3 asistle oynayan Badou Ndiaye, Galatasaray formasıyla henüz skora katkı sağlayamadı. Tudor, Fenerbahçe derbisi öncesi olduğu gibi Sofiane Feghouli’ye de yine özel talimatlar verdi. Hırvat çalıştırıcı, Cezayirlinin kaleyi daha çok görmesini istiyor. Tecrübeli futbolcuya çok özel yetenekleri olduğunu söyleyen Tudor, görüşmede “Bu yeteneklerini kullanmalısın, fark oluşturacak oyuncular vardır, sen de onlardan birisin, şutu daha çok düşünmeni istiyorum. Kaleyi gördüğün zaman vur” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un hocası Galatasaray'ı 'ilk' defa yenmenin hesabını yapıyor

Süper Lig’de Trabzonspor bugün 14 puan gerisinde olduğu lider Galatasaray’ı misafir edecek. Dev kapışma hem bordo-mavili takım, hem de teknik direktör Rıza Çalımbay için çok şey ifade ediyor. Trabzonspor bu maçı seyircisi önünde kazanırsa krizden çıkma yolunda dev bir adım atacak. Eğer kaybederse işler iyice içinden çıkılmaz hake bile gelebilir. Çünkü bordo-mavililer bu maçta mağlup olursa henüz 10. haftada hem liderin 17 puan gerisinde olacak, hem de büyük ihtimalle puan sıralamasında düşme hattına yerleşecek. Trabzonspor’un başında 2. maçına çıkan teknik direktörü Rıza Çalımbay da Galatasaray karşısındaki şansızlığını kırmayı hedefliyor.

Dört eksik var

Sarı-kırmızılı takıma karşı 13 maçtır kazanamayan Çalımbay, bordo-mavili takımın başında ligde ilk galibiyetini alarak çifte sevinç yaşamak istiyor. Çalımbay, son olarak Galatasaray’ı 2009-2010 sezonunda Eskişehirspor’un başında bulunduğu dönemde 2-1 mağlup etmişti. Trabzonspor’da sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Kucka ile kart cezalı oyuncular Mas ve Rodallega forma giyemeyecek. Bordo-mavili takımda forvette Burak Yılmaz ve Rodallega’nın yokluğunda Dame N’Doye’nin görev yapması bekleniyor. Senegalli oyuncu geçen sezon Galatasaray ile oynanan iki maçta da gol atmıştı.