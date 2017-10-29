MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Stephane, ceza sahasına giren Leandro’yu düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penatı atışını kullanan Ziya, kaleci Kaya’nın müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi. 0-1
20. dakikada Hamza Younes’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Burhan Eşer, rakip tarafından yere düşürülünce hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Hamza Younes kaleciyi ters köşeye yatırarak topu filelere yolladı. 1-1
49. dakikada Stepphane serbest vuruşunda topla buluşan Abdulkadir’in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Asil meşin yuvarlağı kurtardı.
63. dakikada Erhan’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Lokman’ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-1
72. dakikada sağ kanattan Burhan’ın ortasında ceza sahası içinde Erhan, topu ağlara gönderdi. 3-1
80. dakikada sağ kanattan Leandro’nun ortasında ceza sahası içinde Moritz’in şutu az farkla auta çıktı.
89. dakikada Hakan’ın kullandığı köşe atışında ceza sahasında Mansaly’nin indirdiği topla buluşan Lokman meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-1
---KÜNYE---
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Mert Güzenge xx, Oktay Önge xx, Cemal Alpay xx
B.B. Erzurumspor: Kaya xx, Stephane xx (Tolga dk. 63 xx), Mehmet Ozan xx, Abdulkadir xxx (Mansaly dk. 63 x), Hamza Younes xxx, Burhan Eşer xxx, Hakan xxx, Taylan xx, Lokman xxx, Jasmin Scuk xx, Erhan xxxx (Gökhan dk. 84 ?)
Denizlispor: Asil xx, Taha xx, Veli xx, Ziya xx, Yasin xx (Moritz dk. 69 x), Leandro xx, Burak xx, Anıl xx (Cihan dk. 75 x), Cenk xx, Keremcan xx, Barış xx
Goller: Ziya (dk. 14) (Denizlispor), Hamza Younes (dk. 20), Lokman (dk. 63 ve 89), Erhan (dk. 72) (B.B. Erzurumspor)
Sarı kartlar: Hamza Younes, Hakan, Mansaly (B.B.Erzurumspor), Keremcan, Yasin (Denizlispor)