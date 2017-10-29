Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Atiker Konyaspor, Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.
15. dakikada sağ kanattan Doukara'nın pasında topla buluşan Umar'ın ceza alanında vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
20. dakikada, Numan Çürüksu'nun geri pasında topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner, ceza sahasında kaleci Hakan Arıkan'ı çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı
Eze'ye aktarmak istedi. Araya giren Maxsö, topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
63. dakikada Bourabia'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Hakan Arıkan topu güçlükle çıkardı.
69. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Skubic'in sağ kanattan ortasında ceza alanında öne çıkan kaleci Hakan Arıkan, topu kontrol etmeye çalışırken elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
90. dakikada, ceza sahasının yakınında kazanılan serbest vuruşu kullanan Josue'in vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
Karşılaşma, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.