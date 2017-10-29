Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda Galatasaray Odebank ile karşılaştı. Müsabakayı sarı-lacivertliler, skorla kazandı. Bu galibiyet ile Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı yenilmez serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Fener’i en son 29 Mayıs 2016 oynanan lig maçında 65-63’lük skorla mağlup etmişti. Bu süreçten itibaren oynan 3 lig, 2 THY Euroleague karşılaşmasında gülen taraf Fenerbahçe olmuştu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 6 karşılaşmanın sonuçları şöyle:

Türkiye Basketbol Süper Ligi

12.03.17 Galatasaray 75-79 F.Bahçe Doğuş

THY Euroleague

26.01.17 F.Bahçe Doğuş 85-80 Galatasaray

Türkiye Basketbol Süper Ligi

13.11.16 F.Bahçe Doğuş 92-74 Galatasaray

THY Euroleague

28.10.16 Galatasaray 87-103 F.Bahçe Doğuş

Türkiye Basketbol Süper Ligi

31.05.16 MS Galatasaray 75-82 F.Bahçe Doğuş

Türkiye Basketbol Süper Ligi

29.05.16 MS Galatasaray 65-63 F.Bahçe Doğuş