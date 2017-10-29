Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Süper Lig'in 10. haftasında Bursaspor, Antalyaspor'u 4-0 yendi.

4. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında sağ çaprazdan Antalyaspor ceza sahasına giren Badu'nun sert şutunda, kaleci Boffin uzanarak topun kaleye girmesine izin vermedi. Boffin'den dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

23. dakikada sol kanatta topla buluşan Kembo, iki Antalyasporlu savunma oyuncusunu geçerek son çizgiye indi. Bu oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortada Badu'nun müsait durumda kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

32. dakikada Menez'in pasıyla Bursaspor ceza sahası önünde topla buluşan Eto'o'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

37. dakikada Bursaspor, savunma oyuncusu Agu'nun golüyle öne geçti. Bu dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı korner atışını Batalla kullandı. Arjantinli oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Agu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

42. dakikada Maicon'un pasında Bursaspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Charles'in vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

46. dakikada Bursaspor Aziz Eraltay'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada yeşil-beyazlıların sağ taraftan kazandığı köşe atışını Batalla kullandı. Bu oyuncunun yaptığı ortada Antalyasporlu savunma oyuncularından seken top, ceza sahası önünde bekleyen Aziz Eraltay'ın önüne düştü. Aziz'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

70. dakikada ev sahibi ekip Kembo ile farkı 3'e taşıdı. Gelişen Bursaspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Stancu, meşin yuvarlağı Antalyaspor ceza sahası içinde bulunan Kembo'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filere gitti: 3-0.

73. dakikada Antalyaspor'un sağ taraftan kazandığı korner atışını Maicon kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortada topa iyi yükselen Diego'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Harun Tekin'de kaldı.

90. dakikada Bursaspor, Batalla ile farkı 4'e yükseltti. Bu dakikada gelişen ev sahibi takım atağında sağ kanatta topla bulaşan Barış Yardımcı'nın ceza sahasına yaptığı ortada savunmadan seken top Stancu'ya eldi. Bu futbolcunun vuruşunda savunma oyuncuncularına çarpan meşin yuvarlak, Batalla'nın önünde kaldı. Batalla'nın şutunda top ağlara gitti: 4-0.

Karşılaşma Bursaspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.