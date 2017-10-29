Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 yenilerek 3 puan bırakmasının yanında 2 de futbolcusunu kaybetti. Mücadelenin ilk yarısında 45. dakikada Sofiane Feghouli, direkt kırmızı kartla oyundan çıktı. İkinci yarıya 10 kişi başlayan sarı-kırmızılılar, 90. dakikada da orta sahanın bir başka başarılı ismi Badou Ndiaye ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Ndiaye, daha önce 15. dakikada karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı.

Ndiaye ile Feghouli, gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Gençlerbirliği maçında takımını yalnız bırakacak.