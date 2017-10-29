Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Yeşil Giresun Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a 99-87’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Yeşil Giresun Belediyespor Başantrenörü Mihailo Uvalin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ev sahibi takım İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u tebrik ederek sözlerine başlayan Uvalin, rakip takımın kendilerinden daha iyi olduğunu ve hazırlıklarını sahada ortaya koyamadıklarını belirtti.

Yeşil Giresun Belediyesporlu basketbolcu Djordje Gagic ise bundan sonra daha iyi hazırlanıp, sonraki maçları kazanmaya çalışacaklarını aktardı.