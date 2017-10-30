Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dursun Özbek’in arasında geçen diyaloğu Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan paylaştı. Hasan Doğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigarayı bırakma sözü verdiğini duyurdu.