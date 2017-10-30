Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Cenk Ergün'ün maç sonundaki sert ifadeleri...

"Maçı yöneten insanın bu şekilde yönetmemesi lazım. 6 oyuncu değişti. Atılan oyuncular... Feghouli'nin pozisyonu 40 defa seyredersiniz. Neden sadece Olcay'a kırmızı çıkmıyor. Biliyor atılacağını. Geçen hafta da böyleydi. Bu sistemi yönetenlerin bunu çözmesi lazım. İlla bağıranın yanına mı dönecek bir sistem? Maçın ilk yarısında Fernando'nun pozisyonu. Kart yok. Orta sahada olunca kart verilmiyor mu? Geçen hafta da 30 dakikada 3 sarı kart. Düt, düt, düt, düt fauller... Kötü oynamamıza rağmen golü attık. Kartla adaletli dağıtılsın. Nelerin olduğunu biliyoruz. 2 maç bir maça iniyor, talimatlar değişiyor. Kimi koruyoruz? Ondan sonra yerli-yabancı oyuncu... 8 yabancıyla Çorum maçına çıkınca ne oluyor? Hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz. Dışarıda adam bana geliyor diyor ki, 'Aman dikkat edin, sizi doğrayacaklar'. Bana diyen, ona da diyor."

"Biz kötü oynadık, bundan ders çıkaracağız. Hakemin böyle kötü yönetme lüksü olamaz. Onların bizden daha çok ders alması lazım. Geçen hafta oyun oynayamadık, bu hafta biz oynayamazken takdir hakları hep rakipten oldu. Şimdiye kadar Fair-Play'e aykırı bir şey yapmadık. Rakipten neden kimse kırmızı kart görmüyor? Aykut Kocaman'ın bir bildiği varmış demek ki... 2 haftadır biz de görüyoruz."