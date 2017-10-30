Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de önceki akşam Aytemiz Alanya-Beşiktaş maçında kazanan siyah-beyazlılardı. Haneye 3 puan yazıldı ama değeri kat be kat fazlaydı. Sebebine gelirsek? Düşünün sezon başı transfer olduğunda 35 gol sözü veren ve siftah yapamayan Negredo ile 4 maçtır kazanamayan ve liderin 8 puan uzağında kalan son iki sezonun şampiyonu bir takım vardı. İşte bu açılımın ardından galibiyet çok ama çok değerli hale geldi. Kötü gidişe son verilirken asıl önemlisi takımın en çok ücret alan ancak tabela yapamayanı Negredo golle tanıştı. Takımını yarışta tuttu, muhtemel krizi önledi ve psikolojik boyuta ulaşmadan şanssızlığına son verdi. Teknik direktör Şenol Güneş’in (şimdilik) sorgulanmasının önüne geçildi. Bu Beşiktaş hanesindeki kazanımlar olarak görülürken maç içerisinde yaşanan sıcak gelişmeler ve kayıplar da söz konusuydu.

> Yönetim pozitif

Maçın ikinci yarısında kenara alınan kaptan Oğuzhan Özyakup’un çok sevdiği Şenol Güneş’e bozulması, skorun 2-1’e taşınmasının ardından Medel’in oyuna girmek istememesi teknik adamın otoritesine zarar veren ve huzursuzluk oluşturabilecek davranış türleriydi. Çarşamba günü oynanacak kritik Monaco mücadelesi öncesi iç hesaplaşma ötelenirken uzun vadeli bu hal ve hareketlerin takım içinde tatsızlığa sebep olacağı aşikâr. Ancak yönetim kanadı olaya farklı bakıp oyuncuların hareketlerinin aşırı hırstan kaynaklandığı ve bunun iyi yönetilmesi halinde pozitif olarak dönüşünün olabileceği görüşü hakim. Zaman negatif hareketin olumlu olarak dönüp dönmeyeceğini gösterecek.

Bu golü yazın bir yere

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Alanya maçını ve Negredo golünü değerlendirdi. Orman Negredo’nun attığı bu galibiyet golüyle kendisine geleceğine inandığını ifade ederek “Bu golün önemi büyük. Şampiyon olursak eğer önemi daha da artacak. Şampiyonlukta büyük payı olacak. Negredo’nun artık gollerine devam edeceğine inanıyorum. Bu galibiyetle şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu gösterdik” dedi.