Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Aziz Yıldırım şampiyonluk inancını koruyor. Fenerbahçe Dergisi’ndeki makalesinde, takıma verdikleri destek için taraftarlara teşekkür eden Yıldırım, “Bu sezon derbilerden yenilgi almadan; iç sahada galibiyet, deplasmanda ise beraberlikle ayrılan takımımızın bundan sonra önünün daha açık olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı. Yeni kurulan bir takım olma handikabını ve zorlu fikstür başlangıcını geride bıraktıklarını vurgulayan Yıldırım, “Aykut Kocaman ve oyuncularımızın bizi 20. şampiyonluğumuza ve dördüncü yıldıza ulaştıracaklarına yürekten inanıyoruz” dedi.



O gol verilseydi…

Takımın yenilerinden Mauricio Isla da şampiyonluğa inandığını dile getirdi. Kulüp dergisine röportaj veren Şilili sağ bek, sarı-lacivertli kulüpte kendisini çok iyi hissettiğini belirtirken, ilk sezonunda zafere ulaşmak istediğini vurguladı. Taktik savaşı olarak nitelediği Galatasaray derbisi için “Janssen’in golü verilse her şey farklı olurdu” yorumu yapan Isla, “Bundan sonraki süreçte her maçta zirveye bir adıma daha yaklaşacağız. Hepimizin tek bir hedefi var, o da şampiyon olmak. Bu hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

KIZIMIN ADI ELİF OLACAK

Mauricio Isla, yeni doğacak kızına Türkçe isim vereceğini açıkladı. “Kendimi çok mutlu hissettiğim bir ülkede, çok sevdiğim insanla beraberim” diyen Şilili yıldız, “Kızımızın olacağı haberi mutluluğumuzu bir kat daha artırdı. Kızımın adını Luz Elif koyacağım” ifadelerini kullandı.