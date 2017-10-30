Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller ve ortaya koyduğu futbolla Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Cenk Tosun için son gelen teklif belli oldu.

TEKLİF 20 MİLYON EURO



Yorumcu Serdar Ali Çelikler, aldığı istihbaratı paylaştı. Çelikler, Cenk Tosun için bir İngiliz kulübünün 20 milyon euro teklif ettiğini söyledi.

O KULÜP NEWCASTLE UNİTED



Newcastle'ın menajerler aracılığıyla Başkan Orman'a Cenk'in fiyatını sordurduğu bildirildi.

BAŞKAN EURO DEĞİL POUND İSTİYOR



Menajerler, 26 yaşındaki santrfora 20 milyon euroluk bir teklifin bulunduğunu Orman'a ilettiler ancak Başkan bu teklifi kabul etmedi ve 20 milyon pound istedi.

20 milyon euro yaklaşık 87 milyon 960 bin TL ederken, 20 milyon pound ise yaklaşık 99 milyon 480 bin TL ediyor.

Yani arada 11 milyon 500 bin liralık büyük bir fark çıkıyor. Orman'ın da bu paradan vazgeçmeye niyetinin olmadığı da aktarıldı.