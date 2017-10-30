Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş’ın 4. haftada Fransa temsilcisi Monaco ile evinde oynayacağı karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Paolo Tagliavento yönetecek. Vodafone Park Stadı’nda 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak müsabakada Paolo Tagliavento’nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Riccardo Di Fiore olacak.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda mücadele eden Medipol Başakşehir’in, Almanya’nın Hoffenheim takımıyla İstanbul’da oynayacağı maçı ise Avusturya Futbol Federasyonu’nda Harald Lechner yönetecek. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 2 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak karşılaşmada Harald Lechner’in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yaparken, maçın 4. hakemi Andreas Staudinger olacak. İlave yardımcı hakem olarak ise Alexander Harkam ve Julian Weinberger görev yapacak.