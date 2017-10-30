Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Vedat Olcay son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Olcay'ın cenazesi, Altunizade'de bulunan İlahiyat Camii'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı cenazede hazır bulunurken, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Divan Kurulu Üyeleri de son vazifelerini yerine getirmek üzere cenaze namazında saf tuttu. Önümüzdeki seçimde başkan adayı olacağını açıklayan Ali Koç ile birlikte Galatasaray'ın eski yöneticisi Ali Gürsoy, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Hasan Arat, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen ve Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu da Vedat Olcay'ın cenazesinde yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçeli eski yönetici Sadettin Saran ve bir önceki seçimde Fenerbahçe Başkanlığı için aday olan Hulusi Belgü de cenazeye çelenk yollayan isimlerdi.
Vedat Olcay son yolculuğuna uğurlandı
30.10.2017 - 14:08 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tedavi gördüğü hastanede cumartesi günü hayatını kaybeden Fenerbahçe eski yöneticisi Vedat Olcay son yolculuğuna uğurlandı.
Etiketler : Vedat Olcay,
515523 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/515523.aspx
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7
2
1
21
8
13
23
2
Başakşehir
10
6
2
2
16
13
3
20
3
Beşiktaş
10
5
3
2
16
11
5
18
4
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
5
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
6
Akhisarspor
10
5
2
3
18
15
3
17
7
Bursaspor
10
5
1
4
20
13
7
16
8
Sivasspor
10
5
1
4
15
14
1
16
9
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
10
Malatyaspor
10
4
2
4
16
17
-1
14
11
Trabzonspor
10
3
3
4
19
23
-4
12
12
Aytemiz Alanyaspor
10
3
2
5
20
22
-2
11
13
Kasımpaşa
10
3
2
5
16
19
-3
11
14
Konyaspor
10
3
1
6
10
13
-3
10
15
Antalyaspor
10
2
3
5
11
19
-8
9
16
Karabükspor
10
2
2
6
11
17
-6
8
17
Gençlerbirliği
10
2
2
6
12
21
-9
8
18
Osmanlıspor
10
2
1
7
13
21
-8
7
10. Hafta Maçları
27.10.2017
Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe
28.10.2017
Gençlerbirliği 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
28.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.10.2017
Alanyaspor - Beşiktaş
29.10.2017
Atiker Konyaspor 1 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
29.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 1 Demir Grup Sivasspor
29.10.2017
Bursaspor 4 - 0 Antalyaspor
29.10.2017
Trabzonspor 2 - 1 Galatasaray
30.10.2017
Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
10
6
3
1
16
7
9
21
2
Giresunspor
10
5
4
1
14
7
7
19
3
Balıkesirspor
10
5
3
2
23
16
7
15
4
Altınordu
10
4
3
3
17
12
5
15
5
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
6
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
7
Elazığspor
10
4
3
3
15
13
2
15
8
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
9
Adana Demirspor
10
4
2
4
15
15
0
14
10
Adanaspor
10
4
2
4
10
15
-5
14
11
Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
12
Erzurumspor
10
3
3
4
12
14
-2
12
13
Gazişehir G.Ant
10
2
5
3
8
6
2
11
14
Eskişehirspor
10
2
5
3
16
18
-2
8
15
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
16
Denizlispor
10
2
2
6
10
19
-9
8
17
Grandmedical Manisaspor
10
3
1
6
12
16
-4
7
18
Gaziantepspor
10
1
2
7
4
20
-16
2