Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Vedat Olcay son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Olcay'ın cenazesi, Altunizade'de bulunan İlahiyat Camii'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı cenazede hazır bulunurken, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Divan Kurulu Üyeleri de son vazifelerini yerine getirmek üzere cenaze namazında saf tuttu. Önümüzdeki seçimde başkan adayı olacağını açıklayan Ali Koç ile birlikte Galatasaray'ın eski yöneticisi Ali Gürsoy, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Hasan Arat, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen ve Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu da Vedat Olcay'ın cenazesinde yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçeli eski yönetici Sadettin Saran ve bir önceki seçimde Fenerbahçe Başkanlığı için aday olan Hulusi Belgü de cenazeye çelenk yollayan isimlerdi.