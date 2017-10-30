Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya, Burdur, Ankara, Gaziantep, İzmir ve Kahramanmaraş'taki bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu öne sürüldü.