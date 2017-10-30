Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’in 10. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep’e 1-0 yenilerek moral kaybeden Elâzığspor, 11. haftada evinde oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bordo-beyazlı ekip, günü tek çalışma yaparak tamamladı. Kulüp tesislerinde yapılan idmanda yenileme çalışması yapılırken, antrenmana izinli olan Alpaslan Öztürk ve sakatlığı devam eden Andreas Tatos katılmadı.